俄烏談判｜克里姆林宮否認有重大進展：磋商仍繼續　尚未簽署協議

俄羅斯與烏克蘭的談判仍然持續，克里姆林宮3月17日否認談判取得重大進展，指有關報道屬錯誤，但稱磋商仍然繼續，目前尚未簽署協議。



俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dimitry Peskov）17日回應有關俄烏談判進程時表示，俄烏代表團談判工作仍在繼續，尚未簽署協議。

烏克蘭總統澤連斯基3月16日在Facebook發布自己講話的影片。他說，俄烏談判仍在繼續。（Facebook@zelenskiy.official）

據俄羅斯衛星通訊社指，佩斯科夫又談到俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）目前沒有前往烏克蘭的計劃，也沒有去醫院探望軍人們的計劃，僅指「一切都會在適當的時候發生」。

英媒16日引述消息人士報道，烏克蘭與俄羅斯在暫定的和平草案磋商上取得明顯進展，包括若基輔宣告中立地位與接受裁軍，可以達成停火與俄羅斯撤軍。如今克里姆林宮否認取得重大進展，但也指報道內有一些「正確元素」，克宮未有具體說明。

央視新聞指，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）17日表示，烏方與俄羅斯的談判非常艱難。他又指，任何涉及武裝衝突的問題都可以在談判桌前解決並實現停火。