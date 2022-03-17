普京稱俄羅斯沒有佔領烏克蘭目標　談判稱瑞典中立國模式可討論

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在3月16日發表電視講話，表示俄軍在烏克蘭的軍事進展順利，但稱俄羅斯沒有佔領烏克蘭的計劃和目的。俄羅斯談判代表亦表示，烏克蘭方面提到要成為瑞典或奧地利的中立國模式，現正討論中。



俄羅斯談判代表團團長梅津斯基（Vladimir Medinsky）表示，烏克蘭政府在談判上提議，讓烏克蘭成為類似瑞典或奧地利，擁有軍隊的中立國。中立國指在發生武裝衝突時，對交戰的任何一方都不採取敵對行動。在歐盟内，奧地利、瑞典、馬耳他、爱爾蘭和芬蘭均是中立國。

圖為3月7日，俄羅斯談判代表團團長梅丁斯基（中），在與烏方會談後會見記者。（AP）

梅津斯基表示，俄烏談判進展艱難、緩慢，但是俄羅斯希望盡快與烏克蘭達成和平協議。俄羅斯想要和烏克蘭達成一個「幾代人的協議」，又稱俄方談判目的沒有改變， 俄羅斯需要一個和平、自由、中立、獨立的烏克蘭。

除了梅津斯基外，俄羅斯其他外交人員也表達了類似的觀點。俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）16日表示，與烏克蘭的和平談判並不容易，但仍有一些達成妥協的希望，並且正在認真討論烏克蘭的中立問題。

而俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dimitry Peskov）表示，俄方認為烏克蘭提出的瑞典中立模式可以看作是一種妥協。

烏克蘭《每周鏡報》（ZN.UA Зеркало недели）報導，指俄羅斯向烏克蘭提出了6項停戰條件，其中前5項要載入烏克蘭憲法。這6項條件為：

1. 烏克蘭放棄加入北約的要求，保持中立地位。俄羅斯將保證烏克蘭的安全。

2. 將俄語作為烏克蘭的第二官方語言，取消所有對俄語的限制。

3. 承認俄羅斯對克里米亞半島的主權。

4. 承認頓涅茨克共和國和盧甘斯克共和國獨立。

5. 烏克蘭去納粹化。禁止極端民族主義、納粹和新納粹政黨，廢除現行美化納粹和新納粹的法律。

6. 烏克蘭去軍事化。烏克蘭完全放棄進攻性武器，成為非軍事化國家。