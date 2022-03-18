拜登與習近平將通話　警告中國倘軍援俄羅斯將付出代價

中美元首習近平與拜登（Joe Biden）將於3月18日舉行會談，預計中美競爭與烏克蘭局勢將成重點議題。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）預告，拜登將警告中國「支持俄羅斯將付出代價」。



新華社報道，3月17日晚，中國外交部發言人華春瑩宣佈，中國國家主席習近平將應約於3月18日晚，同美國總統拜登就中美關係和雙方共同關心的問題交換意見。

白宮新聞秘書普薩基（Jen Psaki）3月17日在官網發布聲明稱，拜登3月18日與中國國家主席習近平舉行會談。

普薩基說，這是保持美國和中國之間公開溝通持續努力的一部分。兩國領導人將討論如何應對兩國之間的競爭、俄羅斯對烏克蘭的戰爭以及其他共同關心的問題。

2021年11月16日，中國國家主席習近平（右）在北京同美國總統拜登（左）舉行視頻會晤。（新華社）

據美國國務院網站發布消息，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在3月17日的記者會上表示，美國總統拜登18日將與習近平通話，將向中國明確表明，「中國將為支持俄羅斯侵略的任何行動承擔責任，我們將毫不猶豫地讓其（中國）付出代價。」

布林肯說，中國有責任利用其對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的影響力，並捍衛國際規則，但北京似乎「正朝着相反的方向前進」。

布林肯說，「中國拒絕譴責俄羅斯的侵略行為，還試圖將自己打造成中立的仲裁者，而走向相反的方向。」

布林肯說，美國擔心中國正在考慮就俄羅斯在烏克蘭使用的軍事裝備提供直接幫助。

2022年2月4日，中國國家主席習近平（右）和俄羅斯總統普京在中國北京舉行會晤。（AP）

美媒指出，這是美國官方首次證實了本周早些時候的有關報道。據媒體報道，美國官員認為，中國已經表示願意向莫斯科提供此類支援。

不過布林肯沒有詳細說明中國可能會為此付出什麼代價，華盛頓也沒有提供證據，證明中國已經表示願意幫助俄羅斯。

普薩基17日將拜登與習近平此次通話描述為「拜登總統評估習主席立場的機會」。

普薩基說：「中國沒有譴責俄羅斯的行為，中國沒有譴責俄羅斯的行為本身就說明了問題。」

中方多次否認有關軍事援助俄羅斯的報道。在3月16日的中國外交部例行記者會上，針對路透社記者就「美國官員稱俄羅斯已請求中方提供軍事裝備援助」的提問，發言人趙立堅回應稱，中國有句話叫「撒謊不打草稿」。美方個別官員散布這些謊言的時候，都是叫「無具名官員」「匿名官員」。他們有本事說謊，為什麼不提供自己的名字？