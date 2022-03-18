俄羅斯外長赴華途普京緊急召回？中俄外交部回應

中俄關係在俄羅斯烏克蘭戰爭中經受考驗，西方頻傳「俄羅斯請求中國軍事經濟援助」。據報俄羅斯外長在飛往北京途中被緊急召回被迫返航，中俄外交部做出回應。



德國《圖片報》（Bild）3月17日報道稱，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）3月17日飛往北京時，疑似被俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）召回，半路在新西伯利亞上空折返。

報道稱，拉夫羅夫最終沒有飛往中國，而是在經過2,800公里的飛行後，返回了莫斯科的伏努科沃起飛機場。

該報就此發出疑問，「這是一個報警的訊號嗎？」

2022年2月3日，中國國務委員兼外交部長王毅（右）在北京會見俄羅斯外長拉夫羅夫（左）。（中國外交部）

報道稱，「全世界都感到不解。是北京不想接待普京的外交部長，還是普京因為莫斯科的小屋着火而命令他回去？」

在3月17日的中國外交部例行記者會上，彭博社記者就德國《圖片報》的上述報道提問，「請問中方是否曾邀請拉夫羅夫外長前往北京？該報道是否準確？」

發言人趙立堅簡單回應說：「你最好去問問德國報紙，他們是從哪裏得到的這個消息。」

2022年2月4日，俄羅斯總統普京在北京出席北京冬奧會開幕式。（AP）

據俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）回應《圖片報》報道時表示，莫斯科不會允許中國和俄羅斯發生衝突，現在媒體上出現的是大量假消息。

扎哈羅娃在新聞釋出會上指出：「這是西方宣傳提供的包括（俄中）雙邊關係在內的如此公開的虛假新聞。我們已經多次注意到這種情況。有人正在試圖讓我們（俄中）發生衝突，但我們不會允許。我想請你們注意，現在西方媒體上就莫斯科和北京雙邊關係存在大量的虛假新聞。」