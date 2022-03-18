烏克蘭逾300萬人逃難之際　大批婦女毅然回國所為何事？

俄羅斯入侵烏克蘭至今已經超過三週，兩國雖然進行多次談判，惟尚未就停火達成共識。烏克蘭多個地方持續遭受炮火侵襲，導致大批民眾逃到波蘭、摩爾多瓦等鄰國避難，難民人數升至300萬人以上，連聯合國難民事務高級專員格蘭迪（Filippo Grandi）都不知道最終會有多少烏克蘭難民離鄉別井。

不過在這個艱難時刻，波蘭連接烏克蘭邊境就有不少人乘車前往戰亂地區，他們除了是有意到當地抵抗俄軍攻擊的烏克蘭人及外國志願者外，亦有婦女的身影，到底是甚麼原因推動她們回鄉？



50歲的烏克蘭婦女奧雷爾（Iryna Orel）向美聯社表示，自己是一名醫護人員，家鄉的醫院需要人手，她決定從波蘭乘火車返回烏克蘭西部城市利沃夫（Lyiv），再到南部港口城市敖得薩（Odessa），並會在當地與家人留到最後一刻。她直言感到焦慮，但會隨時間而沖淡，總之就是想與家人一起。

「所有烏克蘭人都是我親人」

波蘭邊防部門3月15日的數據顯示，截至當天，超過19.5萬人次從波蘭入境烏克蘭，當中超過八成都是像奧雷爾一樣的烏克蘭公民，而且有不少是多次來回兩地，購買糧食和醫療用品，或是安排親人到波蘭避難等。

烏克蘭局勢：2022年3月14日，一名婦女準備從波蘭乘火車返回烏克蘭。俄軍入侵烏克蘭超過三週，造成超過300萬名烏克蘭人逃到鄰國，但亦有像這名烏克蘭婦女一樣，決定返鄉留守。（AP）

另一名烏克蘭婦女哈利根（Marlia Halligan）則向美國有線新聞網絡（CNN）透露，自己與加拿大籍丈夫前往首都基輔（Kyiv），她指自己不是男人，不會上陣殺敵，而是關心家計和關心家人、親朋好友和國家，更認為大難當前，她會視所有烏克蘭人都是自己的親人，因此希望國際社會可以向烏克蘭人伸出援手。

流落異鄉感覺不自在

或者外界可能認為，遠離戰火在外居住是一件好事，對於40歲的塔緹亞娜（Tatiyana Veremychenko）而言，在波蘭的三天生活實在太和平及寧靜，因此她安排兩名女兒到安全地方後，決定返回東部接近俄羅斯的邊境城市，與可能需要參軍的丈夫團聚，並覺得留在家鄉或可以幫得上忙。

塔緹亞娜形容，不論男女，烏克蘭都大家都是同樣重要，他們都擁有力量、意志和勇氣。

無論如何，每個決定返回烏克蘭的民眾都有各自的理由，但大家的目標都是一致，就是無意放棄他們所愛的國家和家鄉。假如有朝一日和平再次降臨烏克蘭，相信在海外飄泊的數百萬烏克蘭人願意回流，為重建國家付出貢獻。