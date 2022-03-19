中美元首通話談烏克蘭　習近平：一個巴掌拍不響 解鈴還須繫鈴人

中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）於3月18日晚上視像通話。新華社報道，他們就中美關係、烏克蘭局勢、以及其他雙方共同關心的問題交換意見。習近平期間用「一個巴掌拍不響」、「解鈴還須系鈴人」形容烏克蘭局勢。拜登則重申不尋求打新冷戰和不支持台獨。



報道指，雙方通話自18日晚上9時許開始，至晚上10時52分左右結束。

習近平在談到烏克蘭危機時稱，有關事態再次表明國家關係不能走到兵戎相向這一步，衝突對抗不符合任何人的利益，和平安全才是國際社會最應珍惜的財富。他指關鍵是當事方要展現政治意願，着眼當下，面向未來，找到妥善解決辦法，其他方面可以也應當為此創造條件。他稱當務之急是繼續對話談判，避免平民傷亡，防止出現人道主義危機，早日停火止戰。

習近平說，長久之道在於大國互相尊重、摒棄冷戰思維、不搞陣營對抗，逐步構建均衡、有效、可持續的全球和地區安全架構。他指中國一直在為和平盡力，將繼續發揮建設性作用。他稱不僅要引領中美關係沿着正確軌道向前發展，而且要承擔應盡的國際責任，為世界的和平與安寧作出努力。

習近平表示，當前，世界各國已十分困難，既要應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，又要保經濟保民生。他指作為大國領導人，他與拜登要考慮妥善解決全球熱點問題，更要考慮全球穩定和幾十億人民的生產生活，實施全方位、無差別制裁，受罪的還是老百姓。他說如進一步升級，還會引發全球經貿、金融、能源、糧食、產業鏈供應鏈等發生嚴重危機，使本已困難的世界經濟雪上加霜，造成不可挽回的損失。他指形勢愈是複雜，愈需要保持冷靜和理性，任何情況下都要拿出政治勇氣，為和平創造空間，為政治解決留有餘地。

拜登談及烏克蘭問題時，介紹美方的立場，並表示願與中方溝通，防止事態升級。

拜登表示，美中兩國50年前作出重要抉擇，發表《上海公報》，50年後的今天，美中關係再次處於關鍵時刻，美中關係如何發展，將塑造21世紀的世界格局。

拜登重申，美國不尋求與中國打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意與中國發生衝突。他指美方願與中方坦誠對話，加強合作，堅持一個中國政策，有效管控好競爭和分歧，推動美中關係穩定發展。他願與習近平保持密切溝通，為美中關係把舵定向。