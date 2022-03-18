拜登即將通話習近平　北京官員：將向美國表明嚴正立場

美國總統拜登（Joe Biden）將於香港時間3月18日晚上9時與中國國家主席習近平通電話，中國傳媒引述北京官員披露，中方將就兩國關係和烏克蘭問題向美國表明嚴正立場。



據中國媒體環球網3月18日引述一位不具名中方官員稱，習近平將於3月18日晚與拜登就中美關係和烏克蘭局勢交換看法，是美方提出來的，從發展中美關係以及在烏克蘭問題上勸和促談、敦促美方採取正確立場的需要出發，中方同意了美方這一提議。

官員指，中方決不接受美國威脅脅迫的做法，如果美方採取的措施損害中方的正當利益，損害中國企業和個人的合法權益，中方不會坐視不管，必將作出強有力的回應。美方對此不要有任何幻想和誤判。

這位官員還表示，中方也會繼續敦促美方言而有信，落實拜登關於不尋求新冷戰、不尋求改變中國的體制、不尋求強化同盟關係反對中國、不支持「台獨」、無意同中國發生衝突對抗的承諾。中方敦促美方秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，與中方一道落實兩國元首共識，推動中美關係早日回到健康穩定發展的正確軌道。

在這之前，白宮發言人普薩基（Jen Psaki）3月17日表示，在烏克蘭事件背景下，中國對俄羅斯的任何幫助都會產生「後果」，但沒有直接威脅實施制裁。