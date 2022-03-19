中美元首通話　習近平：台灣問題處理不好將顛覆兩國關係

國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）的視像會談結束，期間討論台灣議題。習近平表示若台灣問題處理不好將對兩國關係造成顛覆性影響。



新華社報道，指拜登重申美國不尋求同中國打新冷戰、不尋求改變中國體制、不尋求通過強化同盟關係反對中國、不支持台獨，無意同中國發生衝突。堅持一個中國政策。

習平近平表示，十分重視拜登的這些表態，贊同中美要相互尊重、和平共處、避免對抗，都同意雙方在各層級各領域加強溝通對話。但習近平指出中美還沒走出美國上一屆政府製造的困境，特別是一些人向台獨勢力發出錯誤信號，十分危險。

習平近強調，若台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響，希望美方予以足夠重視。

美國高層官員則指出拜登向習近平重申，華府反對任何片面改變台海現狀的立場，並重申美國基於美中三個聯合公報、台灣關係法及對台六項保證的一個中國政策，而拜登政府一直對台灣展現堅如磐石的支持，也會持續這樣做。