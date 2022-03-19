烏克蘭｜俄軍首次出動「匕首」高超音速導彈　摧毀烏地下軍火庫

英國防部3月19日早上發布有關烏克蘭情況的更新，稱俄羅斯改變戰略，結果可能導致更多平民傷亡。與此同時，俄軍出動「匕首」（Kinzhal）高超音速導彈攻擊烏方地下軍火庫。



俄羅斯外交部19日稱，俄軍打擊4個烏克蘭指揮所、3套S-300防空系統、1套BUK-M1防空系統、12個武器庫和43個軍事裝備集結點。自開戰以來俄軍摧毀196架烏克蘭無人機。

此外，俄羅斯國防部宣布使用「匕首」（Kinzhal）高超音速導彈摧毀位於烏克蘭伊萬諾-弗蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）的一處烏軍大型導彈和空軍彈藥庫。

早在俄軍入侵烏克蘭之前數天，即2月19日俄羅斯進行大規模戰略核武演習，試射匕首及鋯石（Zircon）高超音速巡航飛彈，以及可攜帶核彈頭的彈道導彈，又稱「所有導彈都命中地面及海上目標」。

與此同時，英國防部在19日的情報更新中指出，俄羅斯迄今對烏克蘭抵抗的「規模和兇猛」感到「驚訝」，並“被迫改變其行動方式」。

部門表示，「克里姆林宮迄今未能實現其最初目標」，「現在正在推行「消耗戰略」。 「這很可能涉及無差別使用火力，導致平民傷亡增加，烏克蘭基礎設施遭到破壞，並加劇人道主義危機。」