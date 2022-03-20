烏克蘭局勢｜烏克蘭南部馬里烏波爾爆發巷戰　劇院救援工作受阻

英媒3月19日稱，烏克蘭南部馬里烏波爾（Mariupol）市長博伊琴科（Vadym Boychenko，暫譯）表示，市中心爆發巷戰。當地一間劇院16日遇襲，大批民眾仍被困在已損毀的劇院中，但戰事令救援工作受阻。



英國廣播公司（BBC）19日稱，博伊琴科指，當地有坦克、砲擊，軍人以各種武器開火。他指烏軍正竭盡全力在市內堅守陣地，但不幸的是，敵軍的兵力比他們的兵力大。

馬里烏波爾一間劇院16日遇襲，當時有大批民眾在內避難。烏克蘭人權監察部門18日指，已有130名被困在劇院內的人獲救，約有1,300人仍被困。博伊琴科指，激烈的戰鬥令救援人員幾乎沒機會進行救援，他們只能趁戰鬥暫時停止時清理劇院的瓦礫，以及救出被困人士。

馬里烏波爾市議會19日發聲明表示，在過去一週內，數千名馬里烏波爾居民被俄軍強行帶到俄羅斯。俄軍檢查這些居民的電話和證件，然後將他們帶到偏遠的俄羅斯城市。

博伊琴科形容，俄軍目前的行為與第二次世界大戰時納粹分子強行帶走人民的行為相似，很難想像在21世紀仍有人被強行帶到另一個國家。