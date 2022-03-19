烏克蘭｜當菜名都要改掉時　歐美的反俄熱潮：人人喊打「俄羅斯」

俄羅斯入侵烏克蘭，西方對俄羅斯實施猛烈制裁，企圖要把俄羅斯與全球金融及各個領域切割開去。但在全球一體化的一天，這顯得相當困難—特別是當全球各地都有俄羅斯人居住，他們成為了無辜的目標。



一間在美國加州聖地亞哥的俄羅斯餐館，老闆加扎良（Ike Gazaryan）述說道，他近日會經常收到騷擾電話。「他們會大叫『你是俄羅斯他媽的豬』，然後祝你早點去死。」

加扎良表示他的員工很多都是烏克蘭人，但他們還是受到了針對：「我猜俄羅斯這字已成為了禁忌。」

Local Russian Community Centre vandalised with blue and yellow paint. pic.twitter.com/4TQac60vGO — Kur (@Kur_shamash) March 5, 2022

這不會是個別事件，在加拿大溫哥華的一間俄羅斯文化中心，在日前遭潑油漆，有人把象徵烏克蘭的藍黃色油漆淋在中心的大門前。這間文化中心在1950年代成立，在今天提供俄語教學和文化講座等活動，推廣俄羅斯文化。

中心發言人表示到，他們在3月5日早上左右發現遭到被潑油漆，那時正好有學童前來學俄語，他們的家長臉上無一不浮現恐懼的表情。

有如911後針對穆斯林一樣

密歇根大學歷史學教授、俄羅斯問題專家蘇尼（Ronald Grigor Suny）表示，很多人在看見戰爭的畫面後非常沮喪，然後不分青紅皂白指責他們認為有責任的人。蘇尼表示他在大學看過一個女子因在公眾場所在電話說俄語，而遭到大喊「共產主義者」和「滾回俄羅斯」。

「這種不分青紅皂白地攻擊俄羅斯人的行為，就像 911 襲擊之後針對穆斯林一樣，都是無知的表現。儘管這類事件在歷史上並不罕見。」

圖為紐約一間專賣俄羅斯商品的商店，要在門外貼上烏克蘭國旗自保。（AP）

更甚的，是這種針對行為還涉及到毫無關係的事情上。如加拿大有法國餐廳因供應着一種名叫「Poutine」的菜餚（一種由薯條、奶酪和肉汁組成的菜餚），因名字與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）讀音相似，而受到針對。有餐館因收到恐嚇電話所以決定發表聲明，稱他們的菜餚與普京無任何關係。在一些美國酒吧，俄羅斯雞尾酒也要被改名成烏克蘭雞尾酒。

蘇尼表示到，這種情況相信會持續一陣子才會消散，雖然目前真的很嚴重。

在這種氣氛下，促使了在各地數家的俄羅斯公司企業發表聲明，反對戰爭並支持烏克蘭，以避免成為針對目標。如一間在紐約的俄羅斯茶室，便發表了聲名譴責俄羅斯發動入侵。

聲明中寫道：「自1995 年來，反對共產獨裁的言論，在紐約的歷史深深植根。」「正如我們的創始人，因要逃脫斯大林的蘇聯來到這個地方，我們反對普京並要與烏克蘭人站在一起。」

Vladimir也讓人感到害怕

回到聖地亞哥的俄羅斯餐館，老闆加扎良表示他最近遇見一位烏茲別克的朋友，他說道了他的一個經歷：最近他去另一家人作客，進屋後把他原本弗拉基米爾的名字說作了加爾，介紹給其他人認識。過了一陣後，告訴了他朋友這個原因：「我知道你叫弗拉基米爾，不過他們會害怕這個名字。」

弗拉基米爾（Vladimir）和普京同名，名字有着偉大的意思。但這是斯拉夫民族一個相當普遍的名字，並非普京獨有。