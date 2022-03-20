俄羅斯高超音速導彈攻烏　史上首次實戰使用　hypersonic有多快？

法媒3月20日稱，俄羅斯稱再度發射高超音速導彈（hypersonic missile）。



俄羅斯國防部19日宣布使用「匕首」高超音速導彈摧毀位於烏克蘭伊萬諾-弗蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）的一處烏軍地下大型導彈和空軍彈藥庫。

俄塔社19日引述專家當時評論稱，這是人類史上首次在實戰中使用高超音速武器。

在此之前，「匕首」已於俄軍入侵烏克蘭之前數天，在軍事演習中亮相。2月19日俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普示）啟動戰略威懾力量演習，俄空軍成功發射「匕首」。

圖為2021年6月25日，這張由俄羅斯國防部發布的照片顯示，一部俄羅斯米格31戰機在敘利亞赫邁米姆空軍基地（Hmeimim Air Base）起飛。它當時已配備「匕首」（Kinzhal）高超音速導彈。（AP）

普京對於該國這方面的發展看來滿意，俄媒2021年12月12日播出紀錄片，普京在片中表示，在研發新武器方面，俄羅斯無疑處於領先地位。他稱：「我們可以自信地說，我們是當今世界第一。」他稱高超音速導彈難以追蹤，因它可在飛行途中改變方向。

俄羅斯是在4年前發布一系列被稱為「無敵」的武器，當中包括「匕首」。

俄羅斯其他的高超音速武器包括「鋯石」（Zirkon）及「先鋒」（Avangard）。該國2019年稱「先鋒」能以音速20倍速度飛行，即每秒6.8公里，在此速度下當導彈重入軌導後能避過常規雷達偵測，並能閃避攔截導彈的追擊。

↓俄羅斯國防部2022年3月19日在Twitter發布一條影片，顯示俄軍導彈擊中烏西南部的軍火庫。它為於名為Deliatyn的鄉村。當地距離烏克蘭與羅馬尼亞邊境僅100公里。

▫️Destruction of a weapons depot of the Armed Forces of Ukraine by high-precision missile weapons strike. We can see the exact hit of an underground hangar with weapons and ammunition. pic.twitter.com/sKTF46Tdb0 — Минобороны России (@mod_russia) March 19, 2022

高超音速導彈是什麼？

英國廣播公司（BBC）引述俄羅斯官員的話稱，「匕首」可擊中2000公里外的目標，以及時速可超越每小時6000公里。

所謂高超音速（Hypersonic），是指飛行速度超過5馬赫（5倍音速），音速為每小時1224公里，5倍音速即為每小時6120公里。一般太空飛行器重返地球時都會達到這樣的速度，並利用大氣進行減速剎車。

在大氣中以高超音速飛行下物件會產生極大溫度，並產生連續衝擊波。

高超音速導彈一般分為兩類，第一是直接利用噴射器把導彈提高至極速；第二是先讓導彈飛往太空，利用飛行器加速在海拔40至100公里的大氣層中「衝浪」，並重返大氣層飛向目標。

配備「匕首」高超音速導彈的俄羅斯戰機進行行演習。（俄羅斯國防部）

與傳統洲際彈道導彈（ICBM）不同的是，ICBM僅利用高度作為加速工具，達到目標高度後利用重力投向目的地。高超音速導彈飛行速度比ICBM要快得多，因此更有能力突破導彈防禦系統，擊中目標。

目前大部分巡航導彈都是亞音速飛行，速度約為0.9馬赫。例如美國的戰斧（Tomahawk）導彈、法國的飛魚（Exocet）反艦導彈、中國的長劍-10巡航導彈等。