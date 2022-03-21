美軍印太司令：中國已將南海至少3個人工島完全軍事化

中美南海對峙日益激烈，美軍印太司令聲稱，中國已將在南海建造的人工島中的至少三個完全軍事化，指責中方此舉威脅到在南海活動的其他國家。



據美聯社報道，美國印太司令部司令阿奎利諾（John C. Aquilino）3月20日受訪時表示，中國已將在南海建造的數個島嶼中的至少三個完全軍事化，部署了反艦和防空導彈系統、激光和干擾設備以及戰鬥機，這一日益咄咄逼人的舉動威脅到在南海附近活動的所有國家。

阿奎利諾說，這種敵對行動與中國過去的保證形成了鮮明對比，即北京不會將爭議海域的人工島改造成軍事基地。他說，這些努力是中國展示軍事實力的一部分。

阿奎利諾在接受美聯社採訪時表示：「我認為，在過去的20年裏，我們見證了中國自二戰以來最大規模的軍事建設。他們已經提高了所有的能力，而武器化的積累正在給該地區帶來不穩定因素。」

阿奎利諾稱，中國在美濟礁、渚碧礁和永暑礁上建造導彈庫、飛機庫、雷達系統和其他軍事設施似乎已經完成，但北京是否會在其他地區繼續建造軍事基礎設施還有待觀察。

阿奎利諾認為，這些島嶼的作用是將中國的進攻能力擴展到大陸海岸以外，「他們可以（在那裏）起飛戰鬥機、轟炸機，再加上導彈系統的所有進攻能力」。

他說，任何在南海爭議水域上空飛行的軍用和民用飛機都很容易進入中國島嶼導彈系統的射程。

阿奎利諾說：「這就是存在的威脅，這就是為什麼這些島嶼的軍事化如此令人擔憂。它們威脅到在附近以及所有國際海域和空域活動的所有國家。」

阿奎利諾說，華盛頓在南海爭議地區的主要目標是通過威懾「防止戰爭」，但「如果威懾失敗，我的第二個任務就是做好戰鬥和勝利的準備」。

截至發稿時，中方尚未對阿奎利諾上述說法做出回應。中方多次表示，中國對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權。

中方強調，中方在自己的國土上開展設施建設，部署必要的國土防禦設施是完全正常的，這是國際法確認的主權國家的正常權利。