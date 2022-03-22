東航MU5735空難｜波音及FAA等美3大航空機構：準備好協助調查事故

中國東方航空公司一架波音737-800客機在廣西梧州附近墜機，美國三大機構相繼發聲，美國政府宣佈，已任命一名高級航空安全調查員前往中國協助調查。



3月21日，中國東方航空公司一架波音737-800客機從昆明飛往廣州期間在廣西墜毀，機上載有132人。

截至目前，美國聯邦航空局（FAA），美國國家運輸安全委員會（NTSB）、波音公司（Boeing）均已對此次墜機事件發表聲明。

據英媒報道，美國國家運輸安全委員會（NTSB）於當地時間3月21日表示，已任命一名高級航空安全調查員作為美國授權代表，調查中國東方航空公司一架波音737-800客機在中國廣西梧州附近墜毀的事件。

2022年3月21日，中國東航一架客機在廣西梧州附近的藤縣墜機，這是事故現場周邊畫面。（新華社）

美國國家運輸安全委員會（NTSB）表示，中國民用航空局（CAAC）將牽頭調查，波音公司、生產引擎的CFM（通用電氣和賽峰集團的合資企業）以及美國聯邦航空管理局的代表將擔任技術顧問。

根據一項國際協議，美國可以作為墜機調查的代表，因為飛機是在美國製造的。

目前還不清楚美國國家運輸安全委員會是否，或何時前往此次中國墜機事件的墜機地點。

美國聯邦航空局發布聲明稱，已獲悉情況，如果收到要求，隨時準備協助調查。

2022年3月21日，搜救人員在中國廣西藤縣墜機現場發現的飛機殘骸。（新華社）

聲明稱，「美國聯邦航空局獲悉有關中國東方航空公司一架波音737-800飛機今天早上在中國墜毀的報道。如果收到要求，該機構準備協助調查工作。」

波音中國已將官方網站頁面調成黑白。香港時間3月22日凌晨1時30分，波音公布最新回應：掛念着東航MU5735航班的每一位乘客和機組成員，並正與東航開展合作，以向他們提供支持。

同時，波音正與美國國家運輸安全委員會（NTSB）保持聯繫，技術專家也為協助中國民航局開展調查做好準備。