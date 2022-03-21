東航MU5735空難｜波音737-800十六年來　涉及至少16宗意外

中國東方航空公司3月21日一架波音737-800客機在從昆明飛往廣州時，於廣西上空墜毀，機上載在132人，至今生死未卜。這是2010年河南航空8387號班機空難（又名伊春空難）之後，時隔12年中國大陸再發生的民航機空難。波音737-800飛機過去16年內涉及至少16宗意外。



波音737-800屬於737家族第三代機種，在兩等級機艙的配置下，該機種可載162人，倘全部座位都是經濟客位，最多可載客189名。這機種1997年7月31日首飛，1998年投入一般民航服務。波音生產的最後一架737-800在2019年交付給日本天馬航空後，波音737新世代（737NG）正式宣布停產。

中國東方航空公司MU5735航班21日執飛昆明至廣州航班時，在廣西梧州市上空失去聯絡並墜毀。機上載有123名乘客、9名機組人員。MU5735航班註冊號為B-1791，機型為波音737-800，機齡6年。

以下是過去16年內，波音737-800飛機發生過的意外事件：



2006年

巴西戈爾航空1907號航班空難

2006年9月29日，巴西戈爾航空公司1907號航班一架從亞馬遜州首府瑪瑙斯飛往首都巴西利亞的波音737-800客機在飛行途中出事。它在亞馬遜森林上空與一架小型飛機相撞，之後墜毀，全機154人遇難。

2007年

肯尼亞航空507號航班空難

2007年5月5日，肯尼亞航空507號航班一架波音737-800客機，在喀麥隆杜阿拉國際機場起飛不久後墜毀。出事客機機齡僅半年。機上108名乘客及6名機組員合共114人全部罹難。

2009年

土耳其航空1951號航班事故

2009年2月25日，土耳其航空1951號航班一架波音737-800客機失事。它在荷蘭阿姆斯特丹降落時墜毀，機身斷成三截，沒有起火。意外中9人死亡、120人受傷。

2010年

印度快運航空812號班機空難

2010年5月22日，印度航空快運812號航班一架波音737-800客機在印度卡納塔克邦門格洛爾市國際機場降落時，滑出跑道跌入山谷，之後發生爆炸。機上159人遇難，僅8人獲救生還。

東航MU5735空難：中國東方航空公司3月21日一架波音737-800客機從昆明飛往廣州時，在廣西上空墜毀。客機出事時，機上載有132人。圖為廣州白雲機場劃出接待區，供機上乘客及機組人員的親人在此等候消息。（AP）

2011年

加勒比航空523號航班事故

2011年7月30日，執飛加勒比航空523號航班的一架波音737-800型客機，在圭亞那喬治敦國際機場降落時衝出跑道並撞上機場圍欄，機身斷成兩截。事發時是雨天。機上157名乘客與6名機組人員全部生還，僅1人重傷、多人輕傷。

2013年

獅子航空904號班機事故

2013年4月13日，印尼獅子航空公司一架波音737-800客機在峇里島降落時，因機尾發生故障，客機無法減速，一頭栽進機場旁邊的大海里，斷成兩截。所幸101名乘客和7名機組人員全部生還，其中46人受傷，當中4人傷勢嚴重。

2016年

杜拜航空981號航班空難

2016年3月19日，杜拜航空981號航班一架從阿聯酋杜拜飛往俄羅斯南部城市頓河畔羅斯托夫的波音737-800客機，在頓河畔羅斯托夫機場降落時墜毀，機上55名乘客和7名機組人員，合計62人全部罹難。

東航MU5735空難：中國東方航空公司3月21日一架波音737-800客機從昆明飛往廣州時，在廣西上空墜毀。客機出事時，機上載有132人。圖為廣州白雲機場劃出接待區，供機上乘客及機組人員的親人在此等候消息。（AP）

2018年

土耳其飛馬航空8622號航班事故

2018年1月13日，土耳其飛馬航空編號為8622號的波音737-800客機，在特拉布宗機場降落的過程中衝出跑道，飛機向左偏出跑道，墜入跑道旁的斜坡，幾乎衝進大海。所幸事件中僅3人輕傷。

新畿內亞航空73號航班空難

2018年9月27日，新畿內亞航空73號航班一架從日本東京飛往巴布亞新畿內亞首都莫爾茲比港的波音737-800客機在降落時墮海。儘管救援人員確認全機乘客全部安全，但航空公司還是在翌日發表聲明稱有一人仍失蹤。3天後，失蹤乘客遺體被發現。

2020年

土耳其飛馬航空2193號航班空難

2020年2月5日，土耳其飛馬航空一架從土耳其伊茲密爾飛往伊斯坦堡的波音737-800客機，在降落時衝出跑道並斷成三截。機上183人中，3人死亡，179人受傷。