韓國近六成民眾反對總統府遷出青瓦台

韓國候任總統尹錫悅3月20日宣布把總統府從青瓦台遷至國防部大樓後，大批韓國網友聯署反對。22日發布的民調顯示，近六成韓國民眾反對將總統府遷至國防部大樓。



據韓聯社3月22日報道，韓國民調機構Media Tomato 3月22日發布的一項調查結果顯示，近六成韓國民眾反對候任總統尹錫悦將總統辦公室遷至位於首爾市龍山區的國防部大樓。

Media Tomato受網媒News Tomato的委託，於3月19日至20日對韓國1,018名成年人進行了上述調查。結果顯示，58.1%的受訪者不支持搬遷，認為總統辦公室應繼續留在青瓦台；贊成搬遷者佔33.1%。

而執政黨共同民主黨的支持者中95.1%反對搬遷，贊成者僅佔2.6%。最大在野黨國民力量的支持者中63.6%贊成搬遷，25.4%反對搬遷。

據韓聯社稱，本次調查的可信度為95%，抽樣誤差±3.1個百分點。

此外，截至香港時間3月22日下午1時，已有超過41萬人向青瓦台請願，希望阻止將總統府遷出青瓦台。人數已超過主管部門答覆標準。