烏克蘭｜為何俄羅斯必須攻下港口城市馬里烏波爾？｜新聞背後

俄羅斯入侵烏克蘭，圍攻馬里烏波爾（Mariupol），但馬里烏波爾拒絕投降。多區已斷水斷電，數以十萬計人民仍被困在市內無法脫身，該區的民居及醫療設施已被砲火擊中。為何馬里烏波爾成為這場戰役的關鍵，俄軍必須拿下？



確保陸路連接頓巴斯地區

地理上馬里烏波爾為處克里米亞之上，該市的頑強抵抗阻擋了從克里米亞進攻的部隊。若俄軍能攻佔這地方，可讓克里米亞的部隊成功連接頓巴斯地區，與當地的友軍會合。攻佔馬里烏波爾會是俄羅斯戰略上的一大成功。

圖為3月20日，衛星圖片下的烏克蘭馬里烏波爾，可見到處被砲火擊中冒煙的建築。（AP）

切斷烏克蘭海上連接

馬里烏波爾不僅是港口重鎮，也是大型鋼鐵廠的所在地、煤炭和玉米的主要出口樞紐。若馬里烏波爾被佔領，俄羅斯將能夠控制烏克蘭八成以上的海岸線，徹底切斷其海上連結，進一步讓烏克蘭「與世隔絕」。

殲滅所謂「新納粹分子」

馬里烏波爾是烏克蘭民兵部隊「亞速營」（Azov Brigade）的所在地，亞速營的成員包含極右民族主義者，及所謂的「新納粹分子」。儘管他們只佔烏克蘭抵抗陣營的細小部分，但成功佔領馬里烏波爾，對俄羅斯會是一個極大的宣傳工具，對外聲稱成功殲滅「新納粹分子」，將俄羅斯人從基輔親西方政府的暴政中解救出來。

衝擊士氣效果

相比於俄羅斯攻陷的第一個城市赫爾松，馬里烏波爾對烏克蘭意義重大，俄羅斯若成功佔領馬里烏波爾，將對烏克蘭軍民士氣造成衝擊。

對俄羅斯來說，因烏克蘭抵抗超出預期，導致其攻擊進度落後，俄軍已被指士氣一直低落。成功佔領馬里烏波爾將可以大肆宣傳，達到提振士氣作用。