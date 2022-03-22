瑞士參與歐盟對俄制裁後　又拒向波蘭提供武器

在宣布參與歐盟對俄製裁之後，瑞士又以中立性為由拒向波蘭提供武器。



據英媒3月21日報道，瑞士聯邦總統卡西斯（Ignazio Cassis）21日在訪問烏克蘭鄰國波蘭時表態，瑞士的中立性排除了向波蘭運送武器的可能性。

卡西斯稱：「波蘭的第一個願望實際上是（瑞士）提供武器，但這與我們的中立性不相符。我向（波蘭總理）莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）解釋得很清楚，他注意到了這一點。」

卡西斯繼續道：「當然，波蘭政府首腦希望（瑞士）全面支持制裁（俄羅斯）。我告訴他，到目前為止，我們不僅完全支持他們，甚至還走得更遠。」

莫拉維茨基表示，瑞士必須凍結俄羅斯寡頭在瑞士的賬户並沒收他們的資產。他說：「他們必須被凍結，俄羅斯寡頭的資產必須被沒收，我呼籲（卡西斯）總統確保瑞士果斷地處理這個話題。」

作為全世界最大離岸財富中心，瑞士擁有龐大的財富管理業務，並且是俄羅斯商品的主要貿易中心。

據報道，瑞士銀行協會（SBA）估計，俄羅斯客户在瑞士境外帳户的存款合計高達2,130億美元。不過瑞士銀行協會強調指出，相較於全世界富豪世世代代在瑞士這個避稅天堂存放的財富，俄羅斯富豪的資產只不過是九牛一毛。

瑞士銀行協會這次的披露相當罕見。瑞士一直以其在國際事務中保持中立而感到自豪，對許多揭露透明度的要求向來都置之不理。

在本次俄烏衝突爆發後，歐盟對俄羅斯實施了一系列制裁措施，瑞士背離以往的做法，選擇遵守歐盟的制裁措施。