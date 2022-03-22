新冠肺炎｜研究指肺炎康復者　有更大機會患上糖尿病

德國研究發現，感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）後，胰臟也可能成為病毒攻擊目標，增加患上2型糖尿病機率。相關研究已發表在最新一期的《糖尿病學》（Diabetologia）期刊上。



相關一系列的研究由德國1,100多名醫師，在對880萬名患者追蹤後，得出的結論。研究表明胰臟也可能成為病毒攻擊目標，導致胰島B細胞中的胰島素分泌顆粒數量減少，而出現患上2型糖尿病的風險。

圖為2021年12月，美國紐約的一間藥局。外邊正掛着用作保護臉部的面罩。（Getty）

研究發現一些患者自新冠肺炎康復後，儘管其沒有糖尿病病史，仍出現胰島素抗阻作用、血糖升高的現象。

研究人員亦對比了患上急性上呼吸道感染（AURI）的患者，與感染新冠肺炎的患者的糖尿病病史。確認曾患上新冠肺炎的病人，患上2型糖尿病的風險增加28%。

同類的研究亦在美國進行，研究人員分析了18萬名新冠肺炎患者的記錄，發現康復者有較大的機率患上2型糖尿病。若對比過去一年新增確診2型糖尿病的病例，感染新冠肺炎的患者較沒感染的高近40%。

糖尿病分為1型與2型，1型糖尿病為身體無法產生足夠胰島素，一般為免疫或先天性的疾病。2型則為胰臟基本沒有病理問題，但細胞對對胰島素的反應並不正常，出現胰島素抗阻作用。一般因高血糖或肥胖導致的糖尿病，均為2型糖尿病。