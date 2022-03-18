新冠肺炎｜意大利逐步鬆綁　韓放寬限聚令　加拿大免交檢測證明

意大利總理德拉吉（Mario Draghi）3月17日宣布，3月底開始逐步取消幾乎所有的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的限制措施。



意大利「本地」（The Local）新聞網站報道，根據德拉吉內閣簽署的法令，全國緊急狀態31日結束，向政府提供疫情危機建議的專家委員會在這天解散，國內衛生措施會在4月初至6月中之間逐步放鬆。

德國總理朔爾茨3月17日在波蘭會見傳媒。（AP）

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）與全國16州領導人會談後表示，儘管單日近30萬人受感染並非好消息，但深切治療部病房未有不堪重負，所以放寬限制是合理之舉。

韓聯社報道，韓國18日公布，全國新增407,017人確診，與前一天的621,328人相比，單日確診大幅下降。中央災難安全對策本部第一次長權德喆18日表示，從21日開始，私人聚會限制人士由6人放寬至8人。

加拿大新冠肺炎疫情：圖為2021年4月10日卑詩省一個診所內，一支正在注入輝瑞-BioNTech疫苗的針筒。（AP）

此外加拿大4月1日起完全接種疫苗的旅客不需提供病毒檢測證明，但有可能在機場被要求進行隨機的檢測。他們在等待結果時無需隔離。

入境加拿大的旅客仍須裝置ArriveCAN應用程式，輸入疫苗接種證明以及其他資訊。

接種疫苗不足2劑的旅客，仍須出示陰性核酸檢測證明，並在入境隔離檢疫14天。