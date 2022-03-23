埃及、以色列和阿聯酋展開三方會談　討論國際地區事態問題

埃及、以色列和阿聯酋在3月22日舉行三方領導人會談。這次是以色列與阿聯酋關係正常化後，首次舉行的類似會議。3位領導人就能源及經濟合作，國際地區事態問題進行討論。



埃及總統塞西（Abdel Fattah Al-Sisi）、以色列總理貝內特（Naftali Bennett）及阿聯酋阿布扎比王儲穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan）在埃及的紅海渡假勝地沙姆沙伊赫舉行會談。

埃及總統府表示，三位領導人就能源市場穩定和糧食安全進行討論。貝內特辦公室聲明表示，3人亦就三方關係，多個國際和地區問題交換意見。

圖為3月22日，埃及開羅。一個麵包店員拿着多個麵包。烏克蘭戰事導致小麥價格上升，麵包成本大受影響。（AP）

埃及在烏克蘭戰爭爆發後，正面臨能源和糧食安全的挑戰。埃及依賴俄羅斯和烏克蘭進口小麥，兩國戰爭亦大量減少了前往紅海度假的烏克蘭旅客，造成損失。

2020 年，阿聯酋在美國斡旋下，與以色列正式建立外交關係。在前總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）下台後，貝內特在2021年9月訪問埃及，並與塞西討論加強雙邊關係、安全和經濟合作。