烏克蘭局勢｜貝內特與普京會面　以色列能成功斡旋俄烏衝突？

以色列總理貝內特（Naftali Bennett）3月5日前往莫斯科，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，亦譯作普丁）會晤並討論烏克蘭問題。貝內特的發言人說，他隨後還與烏克蘭總統澤連斯基通電話。外界在觀看貝內特是否能成功斡旋，令俄烏停戰。



一位以色列官員稱貝內特和普京的會談進行了三個小時，此次會談與美國、法國和德國進行了協調。貝內特的發言人稱他與普京會面後， 前往柏林與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）會談。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）3月6日引述多間傳媒報道稱，普京警告貝內特不要向烏克蘭提供任何以色列武器和技術。貝內特則要求普京同意建立人道主義走廊，並讓想移民到以色列的人離開烏克蘭。貝內特其後與朔爾茨討論與普京的會談內容，以德兩國同意保持密切聯繫，並承諾盡快結束烏克蘭衝突。

烏克蘭：圖為2022年3月5日，以色列特拉維夫示威者在俄羅斯大使館外示威，他們抗議俄羅斯入侵烏克蘭。（AP）

貝內特：會盡力斡旋

美國新聞網站Axios於2月27日稱，以色列同時與烏克蘭和俄羅斯保持良好關係，是有機會調停俄烏衝突的關鍵國家。加上烏克蘭的猶太社區原本大約有20萬名成員，他們當中有很多人在俄烏戰爭爆發後移民到以色列，貝內特也想確保仍滯留烏克蘭的猶太人能離開，因此他希望自己的斡旋工作能成功。

貝內特3月6日稱，即使他成功斡旋俄烏衝突的機會不大，他認為盡最大努力去嘗試斡旋，是以色列的道德責任。

烏克蘭：圖為2022年3月5日，烏克蘭軍人乘坐裝甲車，在首都基輔市郊執行任務。（AP）

烏美信心不大

本身也是猶太人的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky），在2月25日要求貝內特斡旋俄烏衝突。惟他於3月3日暗示，他認為貝內特在支持烏克蘭抵禦俄羅斯入侵的方面做得不夠。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）3月6日引述以媒報道稱，澤連斯基相信以色列參與的會談不會帶來很大成果。

報道引述以方消息人士指，烏方官員稱，澤連斯基沒聽到與俄方立場或目標有關的「任何新消息」。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）3月6日稱，美國也對貝內特的斡旋工作持懷疑態度，主要原因是一些美國官員認為普京不會改變他對烏克蘭軍事行動的看法，與他與會談是毫無意義。

烏克蘭：圖為2022年3月5日，烏克蘭難民抵達摩爾多瓦的收容設施。（AP）

以媒意見不一

以色列「新消息」網站（Ynet）也質疑貝內特的斡旋工作是否能成功，記者埃亞勒（Nadav Eyal）稱，如事實證明普京只是利用貝內特並誤導他，以色列將為這斡旋工作付出高昂的代價，以方不僅會受嘲諷，它的國際地位也會受損害。

一些以媒則對貝內特的工作感到樂觀。以色列《經濟學人報》（Calcalist）3月5日稱，以色列與俄羅斯領導人有良好的關係，以方也與美國以及國際各方保持可靠的夥伴關係，因此他們對貝內特的工作有信心。