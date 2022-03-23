英女王取消多個公開活動　英媒：不想外界見到坐輪椅樣子

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）最近的健康問題成為外界關注焦點，她取消多個公開活動，並傳出需要以輪椅代步。一名與王室關係密切的人士透露，女王不希望大家見到她坐輪椅的樣子。



澳洲天空新聞（Sky News Australia）3月23日報道，現年95歲的伊利沙伯二世曾在22日以視像形式出席兩個活動。與王室關係密切的英國老牌演員比金斯（Christopher Biggins）透露，伊利沙伯二世本身是一名自尊心很重的人，並希望外界一生都記得她這個形象，因此覺得她不想自己坐輪椅的樣子曝光，所以取消多個活動。

比金斯認為這個情況令人婉惜，但希望對方可以出席登基70週年慶祝活動。

圖為英女王伊利沙伯二世2022年3月7日在溫莎堡接見加拿大總理杜魯多。（AP）

英國王室在29日於倫敦西敏寺（Westminster Abbey）舉行菲臘親王（Prince Philip）的悼念活動，《太陽報》（The Sun）指，白金漢宮（Buckingham Palace）籌備一個「軍事形式」計劃，安排女王前往倫敦。

該篇報道指出，當局將出動直升機，接載女王從溫莎堡（Windsor Castle）飛往倫敦白金漢宮，再乘車到西敏寺，從側門入內。一名消息人士透露，有關安排需要確保女王可以舒適移動和出席亡夫的悼念活動。

女王愛狗，她90大壽肖像中亦少不了牠們的身影。紅圈中的哥基犬Willow，已在2018年4月15日去世。（royal.uk網站）

該名消息人士亦表示，女王有時可以行動自如，惟有時卻難以步行。而她曾在去年10月首次在公開活動以拐杖輔助走路，亦被迫放棄心愛的騎馬活動和遛狗。她並於今年2月確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），其後康復，惟仍有類似輕微傷風徵狀。