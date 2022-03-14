英媒：英女王已無法遛狗　惟拒用輪椅代步

英媒3月12日稱，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）錯過3月14日的英聯邦日活動，但仍希望參加3月29日舉行的、紀念亡夫菲臘親王（Prince Philip）的活動。不過她有可能因行動不便並拒絕使用輪椅而無法出席。



英國《星期日郵報》引述一些王室專家稱，她的行動能力轉差，惟她現階段拒絕使用輪椅，仍決心盡量自行步行。王室傳記作者朱諾（Penny Junor）稱，英女王未來數週仍會履行公務，但拒絕使用輪椅。

王室沒就有她為何不出席英聯邦日活動提供原因。英聯邦日的活動在西敏寺（Westminster Abbey）舉行；紀念菲臘親王的活動也在同一地點舉行。

圖為英女王伊利沙伯二世2022年3月7日在溫莎堡接見加拿大總理杜魯多。這是她患新冠肺炎並康復後，首次與人面對面會晤。（AP）

據傳她虛弱到過去一段時間都無法遛狗，這自她2021年10月20日入院一晚之後開始。報道稱，她有可能今後都無法自行行走。

有消息人士向《太陽報》說：「她狀態不好，而牠們對她來說是莫大的安慰，所以這（無法遛狗）是真的遺憾。」

女王現時有兩頭哥基犬，以及一頭由臘腸犬與威爾斯哥基犬誕下的混種犬。如今據說是由王室侍從代為遛狗。

女王愛狗，她90大壽肖像中亦少不了牠們的身影。紅圈中的哥基犬Willow，已在2018年4月15日去世。（royal.uk網站）

據說她對於2021年10月因身體不適而被迫放棄心愛的騎馬活動後「極度失望」，此外她也在醫生勸喻下，放棄在午飯及傍晚小酌。

4月將年滿96歲的她，2022年2月20日感染新型冠狀病毒肺炎（COVID-19），之後痊癒，不過王室稱她之後仍有類似輕微傷風的徵狀。

她上週在溫莎堡附近自行走路，沒用拐杖，迄今亦沒有患上其他疾病。