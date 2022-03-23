新冠肺炎｜新西蘭4月取消疫苗通行證　西班牙將調整強制隔離政策

多國繼續放寬針對的新冠肺炎（COVID-19）抗疫措施，新西蘭3月23日宣布將自4月4日起取消疫苗通行證，意味民眾未來前往餐廳、體育場館等地不再需要出示通行證；西班牙則將自3月28日起調整強制隔離政策。



新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）表示，最大城市奧克蘭的新增確診數字已明顯回落，預計全國疫情也將在4月初降溫，加上新西蘭民眾的兩劑疫苗接種率已超過95%，所以決定4月初起取消疫苗通行證，也會在多個行業取消強制接種疫苗的要求。

新西蘭新冠肺炎疫情：圖為3月8日，醫護人員在奧克蘭一個檢測站休息。（AP）

西班牙公共衞生委員會3月22日則批准新的新冠病例監控戰略，自3月28日起，新冠檢測陽性但沒有病徵或徵狀較輕者，無需強制隔離，同時規定僅對病徵較嚴重的患者和弱勢群體中的患者強制隔離，其餘患者的隔離措施將由醫護人員決定。新戰略不適用於養老院和醫院等特定場所。

韓國累計確診破1000萬

在亞洲國家韓國，當地23日公布單日新增49.08萬個確診病例，累計確診個案升至1042萬個。當地防疫部門稱，單日新增死亡病例291個，累計死亡個案1.34萬個。

韓聯社報道，政府曾預測疫情將在3月12日至22日迎來頂峰，23日之後確診病例會逐步減少，但目前新增病例數目仍然走高，報道稱，考慮到當地自3月21日起已放寬私人聚會人數限制至8人，且當地檢測出更多傳播力強的Omicron（奧密克戎）BA.2亞型毒株個案，預計疫情趨緩還需時日。