傳西方評估把俄羅斯踢出G20　中國：任何成員都無權將他國開除

英媒引述消息人士報道，美國與西方盟國正在評估將俄羅斯踢出二十國集團（G20）的可能性，中國外交部發言人汪文斌3月23日對此回應稱，任何成員都沒有權力開除其他國家的成員資格。
據中國外交部官方網站3月23日消息顯示，汪文斌主持中國外交部例行記者會。有記者提問，美國及其西方盟友正在評估俄羅斯是否合適留在G20內，消息稱，如果俄羅斯仍為G20成員，對該組織職能是一種削弱，詢問中方對上述觀點有何立場，是否認為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）可以繼續參加2022年將在印尼舉行的G20峰會。
汪文斌表示，G20是國際經濟合作的主要論壇，匯聚了世界主要經濟體，俄羅斯是重要成員，任何成員都沒有權力開除其他國家的成員資格。
汪文斌提到，G20應踐行真正的多邊主義，加強團結合作，攜手應對經濟、金融、可持續發展等領域的突出挑戰，中方支持印尼主席國圍繞共同復蘇、強勁復蘇的主題，按照既定議程推進G20各領域合作。
對於美國與西方盟國正在評估將俄羅斯踢出G20，俄羅斯駐雅加達大使沃羅貝娃（Lyudmila Vorobieva）3月23日說：「不僅是G20，很多組織都在試圖驅逐俄羅斯，西方的反應絕對是不成比例的。」
沃羅貝娃還披露俄羅斯總統普京計劃參加2022年由印尼主辦的G20峰會。