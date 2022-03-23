傳西方評估把俄羅斯踢出G20　中國：任何成員都無權將他國開除

英媒引述消息人士報道，美國與西方盟國正在評估將俄羅斯踢出二十國集團（G20）的可能性，中國外交部發言人汪文斌3月23日對此回應稱，任何成員都沒有權力開除其他國家的成員資格。



據中國外交部官方網站3月23日消息顯示，汪文斌主持中國外交部例行記者會。有記者提問，美國及其西方盟友正在評估俄羅斯是否合適留在G20內，消息稱，如果俄羅斯仍為G20成員，對該組織職能是一種削弱，詢問中方對上述觀點有何立場，是否認為俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）可以繼續參加2022年將在印尼舉行的G20峰會。

汪文斌表示，G20是國際經濟合作的主要論壇，匯聚了世界主要經濟體，俄羅斯是重要成員，任何成員都沒有權力開除其他國家的成員資格。

2020年11月21日，普京在莫斯科郊外的新奧加廖沃官邸通過視頻方式出席由沙特阿拉伯主辦的G20峰會。（AP）

汪文斌提到，G20應踐行真正的多邊主義，加強團結合作，攜手應對經濟、金融、可持續發展等領域的突出挑戰，中方支持印尼主席國圍繞共同復蘇、強勁復蘇的主題，按照既定議程推進G20各領域合作。

對於美國與西方盟國正在評估將俄羅斯踢出G20，俄羅斯駐雅加達大使沃羅貝娃（Lyudmila Vorobieva）3月23日說：「不僅是G20，很多組織都在試圖驅逐俄羅斯，西方的反應絕對是不成比例的。」

沃羅貝娃還披露俄羅斯總統普京計劃參加2022年由印尼主辦的G20峰會。