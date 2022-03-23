網民聯署要將普京情人驅逐出瑞士　曾被譽「俄羅斯最柔軟的女人」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2013年與結縭數十載的空姐妻離婚至今未娶，但坊間盛傳，他的秘密情人就是38歲前體操國手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。據傳她現居瑞士，但很可能會遭驅逐出境，她的朋友也紛紛拜託她，盡快說服普京結束俄烏戰爭。



根據新聞媒體Page Six報道，消息人士透露，卡巴耶娃的女性朋友拜託她飛到普京身邊，嘗試說服他結束戰爭。該人士表示「他似乎誰的話也聽不進去，但或許會聽她的話」。消息人士說，「普京被一層又一層的維安包圍，卡巴耶娃也說不確定能夠找得到他，即使她找到了，但也無法確定能夠再次離開，和他們的小孩團聚」。

被譽為「俄羅斯最柔軟的女人」 生涯共獲21枚歐洲錦標賽獎牌、14枚世錦賽獎牌和2枚奧運獎牌 點擊放大瀏覽卡巴耶娃照片▼▼▼

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據傳，卡巴耶娃與69歲的普京共育有4名小孩，分別是2個男孩與1對雙胞胎女孩。普京長期將他們「藏」在瑞士，在當地出生、生活，母子5人都有瑞士護照，甚至更稱卡巴耶娃擁有不同姓名與不同國籍的護照。另一說法則是，普京在戰爭爆發後，將他們送到阿爾泰共和國的核掩體。

俄烏戰爭爆發後，普京成為眾矢之的，他的情人自然也不受歡迎。《財星》報道指出，已有5萬6185人到請願網站Change.org聯署，希望將她送回俄羅斯與獨裁普京團圓。另一項連署則是要求剝奪她過去獲得的奧運獎牌。

卡巴耶娃過去是體操國手，更被譽為「俄羅斯最柔軟的女人」（Russia's most flexible woman），生涯共獲21枚歐洲錦標賽獎牌、14枚世錦賽獎牌和2枚奧運獎牌。她退役後轉戰政壇，2008年擔任議員時與普京傳出緋聞，2014年辭去議員職務，2015年生下雙胞胎後就消失在公眾面前，退隱前更稱自己遇到一生摯愛。

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