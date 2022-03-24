美國劃3條紅線　阻止中國助俄羅斯規避制裁

美國正在盡全力阻止中國對俄羅斯施以援手。最新消息顯示，拜登（Joe Biden）政府劃下了3條紅線，以阻止「任何經濟體」削弱其對俄羅斯施加的制裁。



據英媒3月23日報道，拜登政府3月23日警告中國，不要利用制裁俄羅斯帶來的商業機會，不要幫助俄羅斯規避出口管制，也不要處理其被禁止的金融交易，以尋求阻止中國援助受到制裁打擊的俄羅斯。

報道稱，美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）對記者表示，七國集團（G7）國家將很快宣布統一的回應，以確保俄羅斯無法在中國或任何其他國家的幫助下逃避制裁。

據報道，在與美國總統拜登一道飛往布魯塞爾參加北約緊急峰會時，沙利文在空軍一號上表示：「這不是專門針對中國，但將適用於每個重要經濟體，以及任何一個經濟體以有意和積極的方式，做出的試圖破壞或削弱我們實施制裁的決定。」

他聲稱，美國政府已向中國傳達了這一訊息，「我們希望歐盟和各個歐洲國家也能進行類似的溝通」。

報道指出，美國的出口限制旨在阻止俄羅斯獲得商用電子產品、電腦和飛機零部件等關鍵商品。華盛頓擔心，中國可能會通過違反貿易限制來幫助俄羅斯獲得關鍵產品。

不過沙利文補充稱，美國政府有工具來確保這種情況不會發生。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）稍早時候表示，如果中國企業向俄羅斯出口用美國技術製造的半導體，美國將絕對會實施出口管制，此舉可能使中國企業實際上關門。

在支付方面，沙利文稱，美國及G7盟友正在尋找「試圖調整金融支付結算方式等系統性的、行業範圍內的努力」，並將對此做出回應。