涉攻擊微軟與NVIDIA　黑客組織Lapsus$主謀疑為16歲少年

近期，黑客組織Lapsus$被指多次攻擊知名科技公司，包括微軟、英偉達（NVIDIA）等企業。美媒3月24日報道，網絡安全專家指該組織的主謀疑是一名居於英國的16歲少年。



據彭博社報道，網絡安全研究人員調查了一系列針對包括微軟和英偉達在內的科技公司的黑客攻擊，他們追蹤到一名住在英國牛津附近的一位16歲少年。

四名網絡安全專家目前正代表微軟等被攻擊公司展開調查，專家們判斷，這名16歲少年是該黑客組織的主謀。

Lapsus$多次高調地展開黑客攻擊，這讓網絡安全專家感到困惑。攻擊背後的動機尚不清楚。一些網絡安全研究人員表示，他們認為該組織的動機是金錢和行業內名聲。

這名駭客還是未成年，因此沒有公開他的姓名，在網絡上，這位少年的代號是White或是Breachbase。

彭博報道稱，Lapsus$還有另外一位成員，同樣是未成年人，居住在巴西。一位參與黑客事件調查的人士透露，調查人員目前一共鎖定了和該組織有關的7個獨立賬號，這表明該駭客組織可能還有其他成員。

此前，Lapsus$竊取英偉達、三星和微軟等公司的大量源代碼，並在網絡上公布。

微軟曾表示，泄露的代碼還沒有嚴重到導致風險上升的程度。英偉達稱，預計該事件不會對公司業務或為客户提供服務的能力造成任何干擾。三星回應表示，泄露的訊息中包括Galaxy驅動所需部分源代碼，但不包括員工和用户個人訊息，公司業務正常不受影響，就此引發公眾擔憂致歉。