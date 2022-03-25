拜登呼籲將俄羅斯踢出G20　倘俄使用化武美將嚴厲回應

美國總統拜登（Joe Biden）就俄烏戰爭呼籲將俄羅斯踢出二十國集團（G20），並警告稱，如果俄羅斯在烏克蘭使用化學武器，北約將做出相應嚴厲的回應。



據美國有線新聞網絡（CNN）報道，當地時間3月24日，在布魯塞爾舉行的新聞發布會上，拜登在回應G20是否移除俄羅斯的問題時說：「我的回答是肯定的。」

拜登說，這取決於G20的決定，如果印尼與其他國家不同意，美國應該要求讓烏克蘭參加G20會議，擔任大會觀察員。

白宮此前拒絕公開評論美國及其盟友希望俄羅斯退出G20的報道，但為這種可能性留下了餘地。

為回應美國醖釀將俄羅斯踢出G20，據英媒報道，俄羅斯駐雅加達大使3月23日表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）計劃參加2022年晚些時候由印尼主辦的G20峰會。

針對美國評估將俄羅斯踢出G20的問題，3月23日，中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上回應稱，G20是國際經濟合作主要論壇，匯聚了世界主要經濟體，俄羅斯是重要成員。任何成員都沒有權利開除其他國家的成員資格。

據英媒報道，拜登在記者會上還表示，如果俄羅斯在入侵烏克蘭期間使用化學武器，美國及其盟友已準備好做出相應嚴厲的回應。

在記者會上，當被問及俄羅斯如果使用化學武器是否會促使北約做出軍事回應時，拜登表示，北約將「在那個時候」決定如何回應。

拜登說：「回應的性質將取決於（俄羅斯）使用（化學武器）的性質。」

拜登敦促西方繼續對俄總統普京施壓，並在應對烏克蘭戰爭時保持統團結。