Fortnite要塞英雄爭端繼續　蘋果公司稱Epic Games上訴理由無效

蘋果公司（Apple Inc.）24日向上訴法官表示，遊戲製造商Epic Games未能證明此前的判決存在任何法律錯誤，該裁決認為App Store的相關政策並未違反美國反壟斷法。幾周前，Epic就這一對蘋果公司有利的案件給出了自己的上訴理由。

Epic以《堡壘之夜》（Fortnite，或稱「要塞英雄」）遊戲而聞名。

英媒報道，Epic去年基本已經輸掉關於蘋果App Store支付規則是否反競爭的審判。當時的裁決認為，蘋果有適當的理由強制Epic等一些App所屬公司使用其支付系統，並從App銷售額中抽取15%至30%的佣金。

裁決後，Epic向美國第九巡迴上訴法院提出上訴。

蘋果在24日的回覆中表示，Epic未能提出合理的方案，以替代App Store政策。

法庭文件稱：「Epic要求司法機構從根本上改變App Store，迫使Apple放棄一體化渠道和數字內容交付模式，但這種模式有促進競爭的好處，而且有助於保護用户的安全和隱私。」