Fortnite要塞英雄開發商Epic Games反壟斷案　蘋果公司上訴

據法庭文件顯示，蘋果公司10月9日向美國法官申請推遲修改App Store規則的最後期限，並針對與遊戲開發商Epic Games的反壟斷案提起了上訴。騰訊（0700）對Epic Games持股近半。Epic也是《堡壘之夜》（Fortnite）遊戲開發商。



據路透社報道，美國加州法院9月裁定，蘋果應當允許App開發商將用户引導至第三方支付系統，法令12月9日生效。

蘋果在文件中表示，它希望維持現狀，因為沒有理由在上訴過程中耗費資源調整App Store的政策，如果法官的命令在12月9日生效，可能會對消費者和IOS平台造成意想不到的負面後果。

蘋果稱，公司努力解決世界上的困難問題，在不損害消費者體驗的情況下加強訊息流動。

據悉，關於蘋果請求推遲法官命令的聽證會將在11月16日舉行。

值得一提的是，Epic Games也對法官的裁決提出上訴，因為法官裁定，蘋果並未違背反壟斷法，這一裁決引起了Epic Games創始人兼首席執行官Tim Sweeney的不滿。

如果蘋果或Epic Games一路上訴至美國最高法院，這一過程可能需要長達5年的時間。

遊戲是蘋果App Store最大的收入來源，根據庭審數據，蘋果App Store在2019年獲得了123億美元的營業利潤，其中游戲可讓蘋果一年賺到85億美元，據估算，蘋果在遊戲領域賺的錢甚至超過了索尼、微軟、任天堂以及動視四家公司在該領域利潤的總和。

Cowen & Co的分析師Paul Gallant表示，蘋果希望推遲改變App Store規則，因為如果開發商在12月就開始採取變通措施，事情可能會變得一團糟。

有分析稱，在最壞的情況下，蘋果的收入可能會減少20億至40億美元。