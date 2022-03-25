英女王伊利沙伯二世慶祝登基70週年　首度成為《Vogue》封面人物

英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）在2022年慶祝登基70週年，英國各地都準備不少慶祝活動，而時尚雜誌《Vogue》亦決定以女王作為雜誌英國版4月的封面人物。



《Vogue》在官方網站及社交媒體公開新一期雜誌封面，它以伊利沙伯二世在1957年的戴上皇家鑽石王冠（Royal Diamond Diadem）的黑白肖像為主，加上《白金女王》為題，並配以Netflix劇集《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）女主角泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）戴上同款王冠複製品的圖片作為雙封面。

British Vogue presents a platinum salute with special twin covers for April 2022: https://t.co/43oUmj5c2n pic.twitter.com/H3bqwhWjFg — British Vogue (@BritishVogue) March 23, 2022

伊利沙伯二世除了成為封面人物，該雜誌亦以圖片故事介紹女王多年來的點滴，包括她在1927年1歲的樣子、與已故王夫菲臘親王（Prince Philip）大婚的場面，以及她手抱出生不久的查理斯王子（Prince Charles）等片段。

《Vogue》亦以大量篇幅介紹皇家鑽石王冠，指這個鑲了1333枚鑽石、169枚天然珍珠的王冠最先在1821年英王佐治四世（George IV）登基時使用，其後成為維多利亞女王（Queen Victoria）、瑪麗王后（Queen Mary）、伊利沙伯王太后（Queen Mother）等君主和王后的象徵。

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話說回來，今次是伊利沙伯二世首次登上《Vogue》封面，而其他英國王室成員則多次成為該雜誌封面人物，例如女王的女兒安妮公主（Princess Anne）曾在1970年代三度成為主角；已故戴安娜王妃（Princess Diana）則四度現身雜誌封面；而劍橋公爵夫人凱特（Kate Middleton）亦在2016年慶祝雜誌出版100週年時被選中為封面人物。