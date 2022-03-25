梅德韋傑夫：單極世界已走到盡頭　美國人不再是地球的主人

俄羅斯衛星通訊社3月25日引述俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）接受俄羅斯衛星通訊社和今日俄羅斯（RT）電視台採訪，就西方國家在烏克蘭局勢背景下對俄羅斯的行動發表評論。



他就在烏特別軍事行動以及俄羅斯社會對行動的態度，包括在境外公民的態度發表看法。此外他援引社會調查稱，四分之三俄羅斯公司支持俄羅斯在烏軍事行動。

他也在訪問中談到「恐俄症」以及歐洲是否會放棄俄羅斯天然氣的問題。

梅德韋傑夫在接受採訪時表示：「單極世界已經走到盡頭，美國人不再是地球的主人。」

他同時表示，西方通過採取限制措施，試圖左右俄羅斯人反對政府，但俄羅斯人相反，正團結一致，這正是「愚蠢制裁」的短處。

他說：「實質上，西方世界正試圖通過制裁來影響俄羅斯公民，使其感到疼痛。自然，試圖左右他們反對國家領導人的路線，反對總統的路線，期望最終這會給政府造成一些問題。」

他認為：「但在我看來，做出這些決定的人絕對不了解我們的心態，他們不了解最廣泛意義上的俄羅斯人的處世態度。他們不明白，當施加這種壓力時——這種壓力不是針對大企業家，不是針對大企業，而是針對所有人和每個人時——會發生社會團結一致。」

梅德韋傑夫稱，西方不僅試圖影響企業家，還試圖影響這個大企業背後的經濟行業——這些是成千上萬的俄羅斯人。他強調稱：「西方絕對無法理解制裁只能聯合人民，團結人民，而不是分裂他們，這是他們的主要誤判，這也是這些愚蠢制裁的短處。」