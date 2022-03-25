習近平與韓國候任總統尹錫悅通電話　籲推動中韓關係行穩致遠

3月25日中國國家主席習近平3月25日下午同韓國當選總統尹錫悅通電話。當天新華社報道，習近平再次祝賀尹錫悅當選韓國總統。



習近平指出，中韓是搬不走的永久近鄰，也是分不開的合作夥伴。中方一貫重視中韓關係。在雙方共同努力下，中韓關係全面快速發展，兩國業已成為戰略合作夥伴。事實證明，中韓關係發展符合兩國和兩國人民根本利益，促進了地區和平與發展。今年是中韓建交30周年。雙方應該以此為契機，堅持相互尊重，加強政治互信，增進民間友好，推動中韓關係行穩致遠。

習近平強調，當前，國際社會面臨多重挑戰，中韓在維護地區和平、促進世界繁榮方面負有責任。中方願同韓方一道，加強國際和地區合作，為保障全球產業鏈供應鏈穩定暢通作出積極努力，維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，推動構建更加公平合理的全球治理體系。

尹錫悅祝賀中國全國兩會順利召開，祝賀中國在習近平主席領導下取得重大發展成就。尹錫悅表示，韓中友好交往歷史悠久，建交30年來兩國各領域合作取得巨大成就，給兩國人民帶來了實實在在的好處。韓中加強合作，有利於兩國實現各自發展、造福兩國人民，也將為東北亞地區和平穩定作出貢獻。韓方願同中方密切高層交往，增進互信，促進民間友好，推動韓中關係向更高水平發展。