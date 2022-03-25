韓國候任總統尹錫悦與習近平通話　籲為穩控朝鮮半島局勢緊密合作

韓媒3月25日稱，韓國候任總統尹錫悦3月25日下午與中國國家主席習近平首次通電話，籲對方為穩控朝鮮半島局勢緊密合作。中國外交部發言人汪文斌同日主持例行記者會。有記者就中韓高層是否會通話討論半島等問題一事提問。



對此，汪文斌表示，中韓互為重要的近鄰和重要的合作夥伴，尹錫悅先生當選韓國總統後，習近平主席即致電錶示祝賀，表達重視和發展中韓關係的積極立場。中韓雙方都高度重視高層互動對兩國友好合作關係的引領作用。他稱記者提到的通話相關事宜，中方及時發布消息。

據韓聯社3月25日報道，金恩慧在記者會上提到，中韓雙方以中方祝賀尹錫悦當選韓國總統為契機促成此次通話。預計雙方將爭取為中韓關係的發展形成基本原則和共識。2022年恰逢韓中建交30周年，期待雙方能探索出讓中韓合作關係不斷拓展和深化的方案。

金恩慧還提到，預計雙方還將就朝鮮前一日（3月24日）發射洲際導彈等朝鮮半島安全局勢進行緊密溝通，致力於穩控半島局勢。

尹錫悅：圖為2022年3月10日，韓國總統候選人尹錫悅當選後，在首爾的國民力量黨總部慶祝。（AP）

值得一提的是，這將是習近平自2013年3月出任中國國家主席以來，首次同韓國候任總統通電話。金恩慧就中方此次「破例」的背景表示，這實屬罕見。據金恩慧所知，雙方在尹錫悦當選後立即進行日程協調，並就近期通電話或會晤達成一致。

韓聯社引述一些專家觀點指出，習近平此次破例安排與尹錫悦通話可能出於鉅變的朝鮮半島局勢及韓中關係的考慮。也有觀點指出，尹錫悦可能通過通話爭取中韓關係贏得開門紅，為穩步推進朝鮮半島政策鋪路。同時，也不排除考慮韓方因中方防疫措施不宜派遣特使等特殊情況，提早安排領導人通話的可能性。