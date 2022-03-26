金正恩親往視察導彈試射　美國敦促中俄告知朝鮮停止「挑釁」

在朝鮮3月24日試射「火星-17」型洲際彈道導彈後，美國製裁了朝鮮及俄羅斯5個與朝鮮導彈計劃有關的實體和個人，美國同時敦促中俄告誡朝鮮以避免更多「挑釁」。



據英國路透社3月25日報道，美國國務院發言人波特（Jalina Porter）25日表示，在朝鮮本周恢復洲際彈道導彈試驗後，中國和俄羅斯應該告訴朝鮮避免更多「挑釁」。

波特在聯合國安理會25日晚些時候討論朝鮮發射問題的會議前的例行新聞發布會上說：「中國和俄羅斯應該向（朝鮮）發出強烈的訊息，避免更多的挑釁行為」。

波特稱朝鮮這次發射是對聯合國安理會決議的「無恥」違反。波特表示：「我們敦促所有國家追究朝鮮對這種違反行為的責任，我們還呼籲朝鮮來到談判桌前進行認真的談判」。

波特聲稱無法評論中國和俄羅斯在安理會可能採取的立場，但她補充稱，「我們正處於就這個問題進行磋商的早期階段。有一些事態發展應該引起所有國家的關注，特別是那些與朝鮮接壤的國家。朝鮮決定重新進行洲際彈道導彈試驗，顯然是一種升級」。

朝鮮方面3月25日宣佈，朝鮮3月24日成功進行「火星-17」型洲際彈道導彈試射。朝鮮領導人金正恩稱，這次試驗旨在展示朝鮮核力量的威力，並阻止美國的任何軍事行動。

這是朝鮮自2017年以來第一次全面的洲際彈道導彈試驗。

朝鮮試射當天，美國國務院宣佈制裁朝鮮及俄羅斯5個與朝鮮導彈計劃有關的實體和個人，包括朝鮮第二自然科學院外事局及一些俄羅斯企業，指它們向就導彈計劃提供敏感物品。

2022年3月24日，朝鮮領袖金正恩在「火星-17」型洲際彈道導彈旁走過。（AP）

中國外交部發言人汪文斌在3月25日的例行記者會上表示，中方一貫主張對話協商是解決朝鮮半島問題的唯一正確途徑。

汪文斌稱，當前形勢下，任何可能導致局勢進一步惡化升級的舉動都是不可取的。延續半島對話緩和勢頭，維護半島和平穩定，推進半島問題政治解決進程，符合各方共同利益。

俄羅斯外交部25日發聲明稱，俄中商定會就這方面問題緊密協調。有關各方必須更加努力為解決東北亞問題尋求政治外交解決方案，且方案須考慮區內所有國家在朝鮮發射彈道導彈背景下對半島局勢的關注。