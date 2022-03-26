劉曉明訪問莫斯科　會晤俄羅斯外長討論共同關心國際問題

中國政府朝鮮事務特別代表劉曉明3月26日在Twitter發布自己訪問莫斯科的相片，他與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）、俄副外長莫爾古洛夫（Igor Morgulov）等人會面。他表示與拉夫羅夫討論了朝鮮半島形勢和共同關心的國際問題。



劉曉明在Twitter發文表示，他與拉夫羅夫就朝鮮半島形勢和共同關心的國際問題深入交換了意見。他又在另一帖文稱，與俄副外長莫爾古洛夫舉行首次面對面會談，就朝鮮半島形勢進行深入而富有成果的討論。

劉曉明也談到自己會見了俄羅斯外交學院院長雅科文科，討論加強中俄外交智庫交流合作和共同關心的國際問題。他並有訪問智庫俄羅斯科學院遠東研究所，與專家學者研討朝鮮半島局勢。