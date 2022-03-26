劉曉明訪問莫斯科　會晤俄羅斯外長討論共同關心國際問題

中國政府朝鮮事務特別代表劉曉明3月26日在Twitter發布自己訪問莫斯科的相片，他與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）、俄副外長莫爾古洛夫（Igor Morgulov）等人會面。他表示與拉夫羅夫討論了朝鮮半島形勢和共同關心的國際問題。
很高兴会见俄罗斯外交部长拉夫罗夫，我们就朝鲜半岛形势和共同关心的国际问题深入交换了意见。 @mfa_russia 🇨🇳🇷🇺 pic.twitter.com/DqVmJsXGmx— 刘晓明Liu Xiaoming (@AmbLiuXiaoMing) March 26, 2022
劉曉明在Twitter發文表示，他與拉夫羅夫就朝鮮半島形勢和共同關心的國際問題深入交換了意見。他又在另一帖文稱，與俄副外長莫爾古洛夫舉行首次面對面會談，就朝鮮半島形勢進行深入而富有成果的討論。
很高兴与俄罗斯副外长莫尔古洛夫举行首次面对面会谈，我们就朝鲜半岛形势进行了深入而富有成果的讨论。 @mfa_russia 🇨🇳🇷🇺 pic.twitter.com/AMQZkDN7KO— 刘晓明Liu Xiaoming (@AmbLiuXiaoMing) March 26, 2022
劉曉明也談到自己會見了俄羅斯外交學院院長雅科文科，討論加強中俄外交智庫交流合作和共同關心的國際問題。他並有訪問智庫俄羅斯科學院遠東研究所，與專家學者研討朝鮮半島局勢。
非常高兴见到我的老朋友俄罗斯外交学院院长雅科文科，我们就加强中俄外交智库交流合作和共同关心的国际问题深入交换意见。 @DipacademyMID @mfa_russia 🇨🇳🇷🇺 pic.twitter.com/ccvM5OmHTI— 刘晓明Liu Xiaoming (@AmbLiuXiaoMing) March 26, 2022