烏克蘭局勢｜烏軍宣稱俄軍再有1名中將陣亡　至今7位將領戰死

俄烏戰事已持續超過一個月，烏克蘭國防部3月26日宣稱再有一名俄軍中將陣亡，為第49團聯合軍指揮官列贊采夫（Yakov Rezantsev，暫譯）。他被指是第7名在烏克蘭戰爭中喪生的俄軍將領。



烏軍稱，列贊采夫是在烏克蘭南部城市赫爾松（Kherson）的一次炮擊中死亡。

Ukrainian military confirm the elimination of LTG Yakov Rezantsev, Russia’s 49th CAA commander, in Chornobaivka near Kherson.

Russia is unlikely to confirm — but if he’s alive, let them just show the general verifiably alive and well. pic.twitter.com/B9OfqDHc4f — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) March 25, 2022

英媒：俄軍7位將領戰死

英國廣播公司（BBC）報道，據一名西方官員表示，列贊采夫是第7名陣亡俄軍將領，也是第2名中將，此屬至今被指陣亡者內的最高軍階。在此之前，另一俄軍中將莫德維切夫（Andrei Mordvichev，暫譯）也被指已經戰死。

烏克蘭傳媒3月25日曾報道稱，列贊采夫是在赫爾松附近的Chornobaivka空軍基地被殺，俄羅斯使用該處作為指揮所，烏克蘭軍方之後對該地展開多次攻擊。

俄軍目前未有回應消息，據俄羅斯國防部25日指，自2月24日的特別軍事行動以來，俄軍有1351名軍事人員死亡、3825人受傷。