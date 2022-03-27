烏克蘭・持續更新｜俄烏新一輪談判　3月28日至30日土耳其舉行

俄烏戰事在3月27日踏入32日，足有一個月。據聯合國統計，截至當地時間25日午夜，烏克蘭已有1,104名平民死亡、1,754人受傷 。以下為有關這次俄烏戰事的最新消息。



3月27日：

2327 烏克蘭談判代表阿拉哈米亞（David Arakhamia）說，烏克蘭和俄羅斯之間新一輪的面對面會談3月28日至30日在土耳其舉行。

俄羅斯國防部發言人科納申科夫（Igor Konashenkov）承認俄軍26日發射多枚高精確巡航導彈命中西部城市利沃夫（Lviv）的燃料庫和兵工廠。

他稱目前俄軍海上武器已瞄準位於基輔西南方30公里的導彈基地。他似乎是預告它是下一個攻擊目標。

2317 烏克蘭軍事網站Militarnyi：俄軍日前首度利用其新一代「龍捲風-S（Tornado-s）」多管火箭系統（MLRS），發射新型遠程精準制導火箭炮，攻擊烏東衝突區的阿夫迪夫卡（Avdiivka）地區的平民區。

2300 俄新社（RIA Novosti）稱俄方已阻止國內訪問德國《圖片報》（Bild）網站。

2153 據聯合國統計，截至當地時間26日午夜，烏克蘭已有1,119名平民死亡、1,790人受傷；自戰事開始以來已有逾370萬人去國，當中90%是婦孺，此外烏克蘭境內有650萬人流離失所。

2110 烏克蘭外交部新聞發言人尼科連科（Oleh Nikolenko）在向英媒發聲明時稱，俄羅斯於其在烏克蘭佔領的地區進行公投是沒法律效力的，以及會面對來自國際社會的有力回應，加深其在國際間的孤立狀態。

2021 法國總統馬克龍表示，不應該通過「言論」造成俄烏衝突升級，他不會使用美國總統拜登的說法。

1957 法國總統馬克龍：將於周一或周二（28日或29日）與俄羅斯總統普京通話，商討針對馬里烏波爾平民撤離的問題。

1744 美國務卿布林肯（Antony Blinken）就美國總統拜登（Joe Biden）較早時的言論發言，他稱總統及白宮已提出一個觀點，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）不能被賦予權力去發動戰爭，或對烏克蘭或其他地方進行侵略。」

布林肯是在訪問以色列時發表上述言論。

他稱：「如你所知，以及你應聽到我們反覆地說，就這件事來說，我們沒在俄羅斯或其他任何地方有政權更迭的策略。」

他補充說：「在這種情況下，無論如何，這取決於該國人民，這取決於俄羅斯人民。」

1709 土耳其總統顧問稱，總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）計劃未來數天與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）會談。

1658 盧甘斯克（Lugansk ）人民共和國領導人帕塞奇尼克（Leonid Pasechnik）表示，不久的將來可能在共和國境內舉行加入俄羅斯的全民公投。盧甘斯克和頓涅茨克（Donetsk）2014年舉行獨立公投後宣布獨立，當時已表示計劃加入俄羅斯。

1651 據土耳其《星報》報道，在博斯普魯斯海峽的入口處發現疑似水雷的物體在移動。土耳其國防部隨後證實該物體是水雷，並指會與俄羅斯和烏克蘭就此事進行會談。當時海峽禁止船隻往來，後來恢復通航。土耳其國防部長阿卡爾稱，「黑海無出現緊急情況，我們的探雷艇正在執勤。」

1640 俄羅斯駐波蘭大使安德烈耶夫（Sergei Andreev）表示，對於波蘭驅逐45名俄外交官，他認為局勢不會發展到與波蘭斷交，但兩國大使館可能關閉。他指，雖然被驅逐的俄外交官被指從事不符合自己身份的活動，但實際上沒有任何人被發現存在違法行為，波蘭沒有提出任何實際指控。

1622 日本首相岸田文雄在橫須賀市的國防學院畢業典禮上發表講話時說，根據俄羅斯在烏克蘭發起軍事行動的發展情況，這或是世界和日本自二戰以來面臨的最大危機。他強調，「對以武力單方面改變現狀，國際社會必須團結一致堅決對抗」。

1610 俄羅斯衛星通訊社報道，Google停止認證運行Android操作系統的俄羅斯BQ公司的智能手機，因此俄羅斯製造商已經在測試中國華為公司的鴻蒙操作系統（Harmony OS）。

1605 俄羅斯國防部指，俄羅斯防空系統摧毀了18架烏克蘭無人機，並在過去24小時內打擊了67處烏克蘭軍事設施。

1540 俄羅斯國防部稱，利沃夫市（Lviv）地區一個大型燃料基地3月26日被高精度武器摧毀。另外俄軍的海基高精度遠程武器摧毀了基輔附近的S-300導彈和「山毛櫸」導彈倉庫。

1526 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，3月27日確定開通兩條從衝突地區撤離平民的人道走廊，其中包括來自馬里烏波爾（Mariupol）的走廊。

她又指，被圍困的頓涅茨克市（Donetsk）的居民將被允許使用自己的交通工具，前往大約250公里外的札波羅熱市（Zaporizhzhia）。

1512 烏克蘭內政部顧問德尼森科（Vadym Denysenko）表示，俄羅斯已開始摧毀烏克蘭的燃料和食品儲存庫，這意味政府將需要在不久的將來分散這兩個倉庫的庫存。

1505 俄外交部發言人扎哈羅娃表示，俄羅斯曾試圖基於國際法制度進入烏克蘭和格魯吉亞的生物實驗室，但遭到拒絕。

1430 俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）稱，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）表示，公司繼續通過烏克蘭向歐洲運送天然氣。

1410 烏克蘭利沃夫3月26日遭導彈襲擊，市長薩多維（Andriy Sadovyi）指，導彈從克里米亞（Crimea）塞瓦斯托波爾（Sevastopol）發射，利沃夫一個油庫遇襲後起火，最少5人受傷。消防員3月27日早上仍在油庫救火。薩多維呼籲為烏方提供空中防禦。

1309 日本放送協會（NHK）報道，日本主導的非洲開發會議（TICAD）部長級會議3月26日起一連兩天舉行。日本外相林芳正就烏克蘭問題強調，「問題不是站在哪個陣營，而是要遵守國際社會賴以立足的原則，包括禁止行使武力和武力威嚇的聯合國憲章，以及尊重基本人權等。」

1221 陪同美國總統拜登（Joe Biden）出訪歐洲的美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會在3月26日由波蘭啟程前往以色列。他27日將在耶路撒冷會見以色列總理納貝內特（Naftali Bennett）和其他高級官員。他此行料將爭取對基輔政府的地區支持，並安撫以色列對伊朗核協議的憂慮。

1155 《基輔獨立報》報道，扎波羅熱省（Zaporizhzhia）東南部的兩個小鎮波爾塔夫卡（Poltavka）和馬利尼夫卡（Malynivka）已從俄軍手上解放，而較早前的報道稱，蘇梅（Sumy）北部地區的特羅斯蒂亞涅茨鎮（Trostyanets）亦已被烏克蘭軍方收復。

⚡️Ukrainian forces liberate Poltavka, Malynivka.



On March 26, Ukrainian forces launched successful counterattacks against Russian troops, ousting them from the temporarily-occupied villages in Zaporizhzhia Oblast. Heavy fighting occurred in both villages. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 27, 2022

1135 俄羅斯駐波蘭大使安德烈耶夫（Sergei Andreev）說，儘管美國反對，華沙並沒有完全放棄向烏克蘭派遣北約維和人員的想法。

1057 烏克蘭西部利沃夫（Lviv）市長薩多維（Andriy Sadovy）指出，隨着美國總統拜登訪問波蘭，利沃夫遭轟炸的時機很明確，「侵略者想向目前身在波蘭的拜登總統問好，利沃夫距離波蘭邊境只有70公里，我認為世界需要了解有關威脅非常、非常嚴重。」

1016 土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）在3月26日在多哈論壇（Doha Forum）國際會議上表示，俄羅斯人將可以自由在土耳其開展商業活動，「對於這些（俄羅斯）寡頭能否在土耳其做任何生意，只要是合法及不違反國際法的話，那當然是可以，我都會考慮。」

0927 哈爾科夫（Kharkiv）地區管理員西涅古波夫（Oleg Synegubov）表示，烏克蘭軍方3月25日開始在哈爾科夫市東部發起反擊，奪回馬來亞羅根（Malaya Rogan）周邊幾個村莊。

這些村莊距離哈爾科夫市中心大約20公里。自俄方在烏克蘭發起軍事行動的最初幾週以來，這些村莊幾乎被俄軍包圍。

0900 英媒《星期日電訊報》3月26日引述英國外交大臣卓慧思（Liz Truss）表示，如果俄羅斯從烏克蘭撤軍，並承諾結束侵略行動，英方會撤消對俄羅斯個人和企業實施的制裁。

0846 美國財政部長耶倫（Janet Yellen）接受CNBC節目訪問時表示，因中國與俄羅斯的關係而制裁中方，「在這個時候是沒有必要，也是不合適的。」

0833 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）3月26日表示，俄方不迴避與美國進行平等對話，但美方顯然還未準備好。

0800 烏克蘭總統澤連斯基稱，烏克蘭只要求北約1%的坦克和飛機。

0730 烏克蘭西部沃倫州（Volyn）發生爆炸。地方軍事管理局稱，從白羅斯領土發射的4枚火箭中，其中3枚在沃倫上空被擊落。

0715 捷克外交部在Twitter表示，由於俄羅斯挑釁捷克駐莫斯科外交官，捷克副外長斯莫勒克（Martin Smolek）已召見俄羅斯駐布拉格大使茲梅耶夫斯基（Alexander Zmeevsky）抗議。

This evening, Deputy Minister Martin Smolek summoned the Russian Ambassador to protest against Russian provocations against diplomatic staff of the Czech Embassy in Moscow. Such unacceptable acts contradict the duties of the Russian Federation under the Vienna Convention. — Czech MFA (@CzechMFA) March 26, 2022

0645 烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）譴責俄羅斯對哈爾科夫市（Kharkiv）附近的大屠殺紀念館發動空襲，一座燭台紀念碑遭破壞。

這座紀念碑是用來紀念逾1.5萬名遭納粹殺害的猶太人。庫列巴期望，以色列會譴責這種「野蠻行為」。

0552 烏克蘭國會稱，俄軍對哈爾科夫（Kharkiv）一個核研究設施發動襲擊。

0450 美國白宮稱，總統拜登在空軍一號（Air Force One）上與白羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）通電話，感謝她參加他在波蘭華沙的演講，又強調美國會繼續支持白羅斯人民捍衛和推進人權，包括言論自由與自由公平的選舉。

0345 烏克蘭西部利沃夫地區首長Maksym Kozytskyy就利沃夫遭導彈襲擊2次稱，遇襲地點分別是一個油庫和一個軍工廠，救火行動仍在進行，未有死亡個案。

0330 美國務卿布林肯宣布，華府打算在民用安全援助方面向烏克蘭提供額外1億美元資金。

0300 俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）就美國總統拜登講話稱，俄羅斯總統並非由拜登決定，而是由俄羅斯人民選舉產生。

0230 芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinistö）表示，加入北約（NATO）有好處，但會永久加劇與俄羅斯的緊張關係。

0211 美國總統拜登警告俄羅斯總統普京，不要、甚至別想在北約領土上移動。他又向俄羅斯人民說，「你們不是我們的敵人」 。

0155 美國總統拜登稱， 俄羅斯總統普京「不能繼續掌權」。

他說：「看在上帝份上，這個人不能繼續掌權」。

0130 美國總統拜登在波蘭華沙發表講話，期間向烏克蘭保證， 「我們與你們站在一起」（We Stand With You）。

0100 烏克蘭西部利沃夫（Lviv）市議會表示，利沃夫附近發生3次大爆炸。利沃夫地區首長Maksym Kozytskyy其後稱，利沃夫遭導彈襲擊2次，5人受傷。

0030 倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）表示，英國政府必須讓烏克蘭難民更易來到英國。

0000 據聯合國統計，截至當地時間25日午夜，烏克蘭已有1,104名平民死亡、1,754人受傷 。

烏克蘭局勢：圖為2022年3月24日，身在敖德薩一個劇院外的軍人在抽煙，前方還有他的一名同袍站崗。（AP）

3月26日重要事件：

※美國與烏克蘭的外長、防長在波蘭舉行2+2會談，美國總統拜登也在中途參加會議。

※中國政府朝鮮半島事務特別代表劉曉明到訪俄羅斯，跟俄羅斯外長拉夫羅夫等官員會面。

※烏克蘭總統澤連斯基在卡塔爾的多哈論壇上發表講話。他敦促能源大國增加對歐洲的能源出口，又稱沒有人能免受糧食供應中斷帶來的衝擊。

※俄羅斯總統普京簽署法案，凡公布關於俄羅斯海外行動「假消息」者，最高處以15年有期徒刑。