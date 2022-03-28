俄羅斯制定接受以盧布為天然氣付款方法　普京：3月底前實行

克里姆林宮3月28日稱俄羅斯正在制定接受以盧布支付其天然氣出口的方法，並表示如果歐洲國家拒絕以盧布支付，它將在適當時候作出決定。



克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）稱，將有一個明確的框架來進行這種支付。

據報道，俄總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）3月23日在一場政府會議中說，俄羅斯將禁止以美元或歐元出口俄石油和天然氣，並要求不友好國家以俄羅斯貨幣「盧布」支付能源進口價格。他當時下令，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）將合同結款條件改為以盧布結算。

2020年6月12日，俄羅斯聖彼得堡，俄羅斯慶祝活動上，俄羅斯水翼隊的成員舉着俄羅斯國旗，背景是商業大廈拉赫塔中心、俄羅斯天然氣壟斷企業俄羅斯天然氣工業股份公司總部和俄羅斯天然氣工業股份公司體育館。（AP）

克里姆林宮新聞處3月28日公布，普京責成內閣、央行和俄氣在3月31日前採取措施，將對歐盟國家及其他施加對俄限制的國家的天然氣供應改為盧布結算。

消息指出：「俄聯邦政府應與俄羅斯央行和俄羅斯天然氣工業股份公司共同採取系列措施，將對歐盟國家及其他對俄聯邦公民和俄羅斯法人施加限制的國家的天然氣供應改為盧布結算。報告日為2022年3月21日，之後每月報告一次。」

塞爾維亞有疑慮

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）曾向俄羅斯指出，俄羅斯要求「不友好國家」用盧布結算天然氣的決定可能會帶來一些問題。

他稱俄羅斯通向塞爾維亞的輸氣管道先經過保加利亞，惟保加利亞已宣布不願在天然氣支付中轉用盧布。他擔憂它的立場可能會為塞爾維亞的供氣造成影響。

佩斯科夫就此表明，保加利亞「無論是否願意」都必須以盧布付款。