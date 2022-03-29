美國新任駐華大使伯恩斯完成隔離後首天上班

美國新任駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）3月28日開啟到任後第一天的工作，這是伯恩斯3月初抵達中國北京完成隔離後首次亮相。



伯恩斯3月28日在社交媒體Twitter發布上述消息，並配上與美國駐華大使館工作人員的合照。

伯恩斯發文稱，「（這是我）隔離21天後的第一天上班。我很榮幸代表拜登（Joe Biden）總統，並期待着帶領我們在北京的大使館，以及我們在上海、廣州、武漢和瀋陽的總領事館的優秀團隊，準備好迎接未來所有的挑戰。」

2022年3月28日，美國新任駐華大使伯恩斯（前排中）開啟到任後第一天的工作，與大使館工作人員合影。（Twitter@USAmbChina）

現年65歲的伯恩斯曾擁有長達27年的職業外交官生涯，他曾擔任負責政治事務的副國務卿、美國駐北約和希臘大使、美國國務院發言人，以及負責蘇聯與俄羅斯事務的國家安全委員會成員等職務。

上一任美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）於2020年10月卸任後，美國一直沒有任命新的駐華大使。伯恩斯於2021年8月20日獲得美國駐華大使提名。

2021年12月16日，美國參議院投票通過了伯恩斯擔任美國駐華大使一職的任命，填補該職位一年多以來的空缺。

First day on the job after 21 days of quarantine. I am honored to represent President Biden and look forward to leading our stellar team at the Embassy in Beijing and our Consulates General in Shanghai, Guangzhou, Wuhan and Shenyang. Ready for all the challenges ahead. pic.twitter.com/710iCaRNVK — Ambassador Nicholas Burns (@USAmbChina) March 28, 2022

美國駐華大使館官方微博3月5日發布消息稱，美國駐華大使伯恩斯已經抵達中國，將進行為期三週的隔離。