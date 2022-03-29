美國新任駐華大使伯恩斯完成隔離後首天上班

撰文：王忠會
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美國新任駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）3月28日開啟到任後第一天的工作，這是伯恩斯3月初抵達中國北京完成隔離後首次亮相。

伯恩斯3月28日在社交媒體Twitter發布上述消息，並配上與美國駐華大使館工作人員的合照。

伯恩斯發文稱，「（這是我）隔離21天後的第一天上班。我很榮幸代表拜登（Joe Biden）總統，並期待着帶領我們在北京的大使館，以及我們在上海、廣州、武漢和瀋陽的總領事館的優秀團隊，準備好迎接未來所有的挑戰。」

2022年3月28日，美國新任駐華大使伯恩斯（前排中）開啟到任後第一天的工作，與大使館工作人員合影。（Twitter@USAmbChina）

現年65歲的伯恩斯曾擁有長達27年的職業外交官生涯，他曾擔任負責政治事務的副國務卿、美國駐北約和希臘大使、美國國務院發言人，以及負責蘇聯與俄羅斯事務的國家安全委員會成員等職務。

上一任美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）於2020年10月卸任後，美國一直沒有任命新的駐華大使。伯恩斯於2021年8月20日獲得美國駐華大使提名。

2021年12月16日，美國參議院投票通過了伯恩斯擔任美國駐華大使一職的任命，填補該職位一年多以來的空缺。

美國駐華大使館官方微博3月5日發布消息稱，美國駐華大使伯恩斯已經抵達中國，將進行為期三週的隔離。

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