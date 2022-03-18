美俄駐華大使館在微博舌戰　互批對方打壓傳媒　胡錫進也觀戰

俄羅斯入侵烏克蘭後，Twitter、IG和Facebook等社群媒體紛紛祭出制裁，停止在俄羅斯提供服務，使大陸的社群媒體成為俄人能對外發聲的的少數管道之一。美俄駐北京大使館近日就在微博「槓上」，針對打壓媒體問題陷入唇槍舌戰。



美國駐北京大使館16日分享的貼文，成為整起紛爭的開端……

點擊放大瀏覽美俄雙方、胡錫進及更多網民貼文原文，有網民稱「中國是言論最自由的地方了」▼▼▼

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該貼文表示，俄羅斯媒體受到國家控制，向大眾散播俄烏開戰的假訊息，克里姆林宮還打壓獨立媒體，使他們紛紛關門大吉或暫停營運，剝奪民眾了解真相的權利。美國還發微博介紹「Disinformation」（假訊息）一詞，並使用例句「這正是我們看到俄羅斯反覆使用的那種假訊息，俄羅斯試圖用它來為其在烏克蘭駭人聽聞的行徑辯護」，諷刺俄羅斯意味濃厚。

俄國當然也不甘示弱。俄羅斯駐北京大使館引用美大使館發表的貼文，引用Youtube、Apple和Google等歐美企業封鎖俄羅斯媒體等當例子，稱西方世界打壓俄羅斯媒體已經行之有年，美國沒資格對言論自由和新聞自由發表意見。

看到兩國唇槍舌戰，大陸官媒環球時報前總編輯胡錫進則表示，中文社群媒體是最中立客觀的國際道德法庭，希望大家都好好學中文。有網友也在下方附和「美俄用事實證明大陸是最開放的言論國家」、「中文社群媒體公平公正公開」，也有網友們持反對意見，笑稱「大陸媒體是對外開放、對內封號」、「動不動就禁言也叫公平公正公開？」

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