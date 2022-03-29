英國警方將就「派對門」事件　向首相府官員發出罰款告票

英國廣播公司（BBC）3月28日報道，警方將會向涉及「派對門」的首相府官員發出第一批的罰款告票。



報道指警方將會向最少15人發出定額罰款，政府消息人員指官員很快會收到相關罰單，首相府暫未回應事件。

事件發生在2021年11月至2022年1月，多間媒體先後曝出政府官貝在2020年新冠肺炎疫情期間，多次違反防疫規定。其中一次是在5月，英國正受疫情衝擊實施封城限聚令期間，首相府邀請近100名的人員「自備酒水」參加派對。雖然最後僅30人出席，但已嚴重違反限聚令。

圖為2021年12月，國會前有示威者要求約翰遜就派對門事件負責下台。（AP）

首相約翰遜（Boris Johnson）後承認出席派對，並在國會公開致歉，警方亦開始調查相關事件。

警方表示，將對任何發現違反限聚令的人處以罰款。部門已向數十名工作人員、助手及部長級官員進行問卷調查，包括約翰遜本人及財相辛偉誠。問卷答案具法律效力，警方表示已取得300多張照片和500多頁材料。

約翰遜目前被確認參與了3次的相關聚會，包括5月份的派對，但約翰遜曾指自己只逗留了短時間便離開，他曾表示相信自己「沒有違反規則」。首相府表示將不會公開約翰遜的回答，但表示若約翰遜收到了罰單，將會告訴公眾。