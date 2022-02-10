派對門︱英媒公開約翰遜出席首相府聖誕活動照片　警方或重新調查

英國首相約翰遜（Boris Johnson）的派對門事件持續發酵，當地傳媒2月9日再公開照片，顯示約翰遜曾經出席首相府的聖誕活動，不過他的發言人強調，有關活動以網上形式舉行。警方曾表示不會刑事調查，但其後宣布重新審視決定。



《衛報》報道，該照片由《每日鏡報》（Daily Mirror）披露，照片中見到約翰遜與另外兩人在場，其中戴上聖誕裝飾的一人是副首席秘書格拉斯布洛（Stuart Glassborow）、另一名員工則戴上聖誕帽，而桌上放了一包已經打開包裝的薯片和一瓶意大利氣泡酒。

報道指該照片在2020年12月15日拍攝，當時倫敦處於第二級防疫階段，民眾禁止舉行跨家庭聚會，政府亦明確呼籲大家不要參加聖誕派對。不過首相府其後強調，有關活動是員工的網上問答環節。

派對門：英揆約翰遜2月9日到下議院接受質詢期間，有民眾在國會外示威，指約翰遜及保守黨是騙子及浪費大家的金錢。（AP）

約翰遜9日到下議院接受議員質詢，被問到有關照片一事時，重申已經就該事件向調查部門提交證據，倫敦警方曾評估事件，而且根據當時手上證據，認為不符合刑事調查的標準，因此決定不會調查。不過在照片曝光後，他們正重新審視該決定。

保守黨下議院新任領袖施炳森（Mark Spencer）同日表示，大部分民眾在封城期間或會飲酒，他自己都有這樣做，認為大家應等待警方的調查結束，找出事實後，才是討論的時機。他指約翰遜已經道歉，承認首相府沒有做到最好，但現在應該將焦點放於改善就業及紓緩醫療系統壓力等問題。