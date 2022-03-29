俄烏談判｜烏克蘭提出新安全保障體系　克里米亞問題設15年磋商期

俄羅斯與烏克蘭的代表團3月29日在土耳其舉行和談，會後俄方形容談判具建設性，將向總統普京彙報烏克蘭方面的提案。據英媒29日引述烏克蘭談判代表指，烏方在會談中提出以中立地位換取安全保障，並提議新的安全保障體系，另又提出就克里米亞地位問題設15年的磋商期。



報道指，這些提議是烏克蘭至今公開發表最詳細、最具體的提議。烏方在會談中提出以中立地位換取安全保障，即意味不加入軍事聯盟、不擁有外國軍事基地。

據烏方談判代表向傳媒稱，在新的安全保障體系下，以色列、波蘭、加拿大和土耳其都將成為烏克蘭的安全保障國。俄羅斯、美國、英國、德國和意大利也可以提供擔保。

談判代表指，提議也包括就克里米亞地位設為期15年的磋商期，並且只有在完全停火的情況下才能生效。烏克蘭東南部頓巴斯地區的命運留待烏克蘭與俄羅斯領導人討論。烏方立場是任何和平協議都需要在烏克蘭舉行公投。

烏：有足夠基礎舉行領導人會晤

烏方並認為，目前已有足夠基礎舉行總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的會晤。

俄方代表團團長梅金斯基則在會後表示，談判具建設性，指從烏克蘭方面獲得可供審議的提案，這些提案將在近期審議、向總統彙報，並給出俄方相應的回覆。