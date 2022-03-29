網傳烏軍疑槍傷俄兵戰俘膝蓋影片　網民爭論真假　烏克蘭展開調查

最近網絡上流出一段6分鐘的影片，內容是烏克蘭士兵俘虜了一批俄軍，但卻向其中一名俄國戰俘的膝蓋開槍。俄羅斯軍方批評烏克蘭不人道，連烏克蘭國會議員也喊說要調查是否屬實，若是真的一定會嚴懲涉案士兵。但也有網友點出疑點，認為影片可能是假的。



眼睛瘀青臉上還有紗布，這是烏克蘭電視台報道的被俘虜俄軍，但網絡最近流傳影片，有烏克蘭士兵俘虜了一批俄軍偵查組成員後，還向其中一名戰俘的膝蓋開槍，俄羅斯當局開記者會，批評烏克蘭手段不人道也展開調查。

（編按：據《衛報》報道，烏克蘭政府表示已在調查事件。）

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烏克蘭國會議員：「因為烏克蘭要跟從西方的人道價值觀，所以如果照片屬實，一定會嚴懲涉案士兵。」烏克蘭要追查，畢竟這對他們來說是形象重創。但網友也當起柯南，說影片中戰俘的腿沒有被射擊的痕跡，地上也沒有血跡，質疑影片真偽，這同時俄羅斯也趁機出招。另一段影像顯示，烏克蘭士兵排排坐，俄羅斯軍方高層到醫院內，特地頒發獎章給他們，似乎就是想表示，俄方很善待烏克蘭士兵，普京還公開談話，感謝國家近衛軍對烏克蘭的軍事行動。

CNN軍事專家：「如果虐待戰俘影片屬實，那麼後果令人擔憂而且烏克蘭軍要盡快將調查結果公諸於世。」但現在除了輿論，烏克蘭還得擔心盟友，因為拜登描述普京是屠夫，法國總統馬克龍認為不妥：「我不想使用相同的詞，因為我繼續與普京總統交談，因為我們希望在不開戰，和不增加暴力的情況下，停止烏克蘭的戰爭。」

美國國務卿布林肯表示：「如你們所知以及我方反覆所言，我們並無讓俄國或其他地方改變政權的策略。」布林肯趕緊滅火，強調是拒絕普京用武力，而烏國難民也力挺拜登：「我同意拜登總統的觀點，因為普京是一個可怕的人，他是一個殺手。」

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