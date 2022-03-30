俄烏談判重點│烏克蘭提出中立　換取國際安全保障

俄烏停火代表團經過五輪判談，在土耳其伊斯坦堡終取得較重大進展。烏方談判代表團長阿拉哈米亞（David Arakhamia）表示，已做好足夠的基礎讓俄烏兩國元首會面。以下為烏方提出的停火建議及今輪談判重點內容。



俄羅斯代表團團長梅津斯基表示，俄方收到了烏方的書面建議，內容包括：烏克蘭宣布成為國際法律保障下的永久中立、不結盟、無核武器國家，並提出了對烏給予安全保障國家的建議名單；沒有包括俄羅斯在內的安全保障國的同意，烏克蘭放棄加入軍事聯盟，不在其領土上設立外國軍事基地以及外國駐軍，不舉行軍事演習；俄羅斯不得反對烏克蘭加入歐盟；烏克蘭要求在兩國元首會議上正式作出最終決定。

梅津斯基續指，雙方談判很建設性，俄方正在研究烏克蘭的提議，將盡快向總統普京滙報。如果雙方外長同意，普京與澤連斯基會面是有可能的。

至於，克里米亞及烏東頓巴斯地區仍為爭議地區。烏克蘭談判代表、總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）表示，烏克蘭代表團曾提出「在 15 年內通過雙邊談判」解決俄羅斯於2014年從烏克蘭並兼併的克里米亞半島問題。

英超球會車路士班主艾巴昔莫域治（（Roman Abramovich））也列席伊斯坦堡的和談。（AP）

目前，烏克蘭未就國際安全保障問題跟俄方達成一致。烏克蘭認為除了聯合國安理會成員國，德國、加拿大、波蘭、以色列和土耳其可作為中立地位的烏克蘭作為安全保障國， 其中一些國家已初步同意這項建議。一旦發生狀況，須在三天內進行磋商，由保障國向烏克蘭提供援助。而烏克蘭政府將就此安全保障協議進行全民公投，必須獲得公眾支持才會經由議會批准。

為了為下階段談判創造條件，俄羅斯決定大幅減少在烏克蘭首都基輔及北部城巿切爾尼戈夫的軍事行動，但強調並非「停火」。

儘管是次伊斯坦堡談判取得重要進展，但仍留於外交層面，在停火及俄方撤軍問題上仍有大量問題尚待解決，因此估計戰事仍會持續一段時間。