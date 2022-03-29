俄烏談判｜土耳其讚取得最有意義進展　烏克蘭：盼2週內達成協議

俄烏3月29日在土耳其舉行第5輪談判後，土耳其外交部長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）表示，俄烏談判代表取得了自啟動和談以來最有意義進展。烏克蘭代表同日稱，烏方希望在兩週內達成協議。



根據美聯社和俄羅斯衛星通訊社，恰武什奧盧在俄烏代表團結束在伊斯坦堡市的會談會時舉行新聞發布會，稱俄烏談判代表已就某些問題達成共識和互相理解。

圖為土耳其外交部長恰武什奧盧3月16日在俄羅斯莫斯科與俄羅斯外長拉夫羅夫共同會見傳媒。（AP）

他還說，俄烏外長會晤已列入議程，而俄烏領導人即俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）之間的會晤也已在議程上。但恰武什奧盧未給出時間表。

央視報道，烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克（Mykhailo Podolyak）29日召開新聞發布會期間稱，目前正在就一些重要問題進行深入磋商，其中最重要的一點是就烏克蘭的國際安全保障達成協議。

他指，烏克蘭目前無法就安全保障問題和俄方達成一致，烏方認為不應因軍事壓力達成國際協議，如果安全保障國確保俄羅斯撤軍，烏克蘭可以討論其他議題。

波多利亞克稱，談判將會繼續，烏方計劃邀請所有安全保障國，召開多方會談。他又指烏方希望兩週內達成協議，在這樣的情況下，希望俄烏兩國領導人能夠會面。