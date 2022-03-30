王毅稱中歐應保持經常性戰略溝通　博雷利尋求推動下階段高層交往

中國外交部網站3月29日公布，國務委員兼外長王毅當天同歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）視像會面。



王毅說，當今世界進入新的動盪變革期。中歐作為世界多極化進程中的兩大力量，應保持經常性戰略溝通，不斷增進相互理解，持續拓展合作共識，共同應對各種全球性挑戰。雙方要籌備好下階段高層交往，為雙方合作提供戰略指引，向世界釋放積極信號。

他表示，中方對烏克蘭戰火仍未平息感到痛惜。中方始終根據問題本身的是非曲直判斷形勢、決定政策，並一直以自己的方式，為推動局勢降溫、早日實現和平作出努力。中方願同國際社會一道，繼續呼籲停火止戰、呼籲推動和談、呼籲防止大規模人道危機、呼籲打開通往和平的大門。

王毅強調，處理複雜的安全問題，不應採取非敵即友、非黑即白的簡單化做法。各國都有權獨立自主地決定自己的對外政策。事實證明，冷戰思維、陣營對抗的老路在歐洲已經行不通了，選邊站隊、分裂世界的做法更不可取。極限制裁只會導致互相傷害，使形勢更加複雜，矛盾更加激化。讓非當事方的國家和人民為衝突埋單，既不公正，也不合法。中方願同各方一道，照顧各方正當合理關切，朝着爭取俄烏衝突盡快解決、歐洲盡快恢復和平的大方向做出努力。

圖為歐盟外交與安全政策高級代表博雷利2021年7月15日在烏茲別克塔什干與中國務委員兼外長王毅會面。（Twitter@JosepBorrellF）

博雷利稱，歐中是世界上重要的戰略力量，也是全球經濟復甦增長的支柱。當前歐中關係面臨一些具體問題，但歐方仍致力於改善提升雙邊關係。歐盟堅持一個中國政策，歐盟整體和所有成員國都不會也不應偏離這一立場。歐中應加強相互理解，展現友好和合作精神，推動下階段高層交往取得積極成果。

博雷利稱，烏克蘭戰火仍在持續，對歐盟和全球造成嚴峻影響。歐方呼籲盡快停火止戰、開放人道主義走廊、不使用大規模殺傷性武器、防止規避制裁，希望中方為推動實現和平發揮重要作用。博雷利表示，歐方不尋求改變俄羅斯的政治體制，不希望看到局勢升級，反對任何形式的新冷戰和陣營對抗。